CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN (película) dirigida por Dean DeBlois, con Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler. En cines.

-En la moda del live action, es decir películas con elencos humanos que son remakes de films animados. En ocasiones, películas que no hace mucho tiempo se estrenaron, como es el caso de esta Cómo entrenar a tu dragón, que tiene apenas 15 años. Mal acostumbrados como estábamos a los live action de Disney, finalmente Dreamworks demuestra que es posible el milagro de que salgan bien si lo que se hace es respetar el original, aprovechando lo que el nuevo soporte puede darle. Y DeBlois, director de la original, lo hace: cuenta la misma historia, casi plano por plano, pero aprovecha la espectacularidad de la acción real, por más que todo sea un diseño hecho en una computadora. Hay sensaciones que la cámara genera, como en los vuelos entre Hippo y Chimuelo, que logran ese vértigo y también la ansiedad por lo nuevo. En lo concreto es lo mismo: el joven vikingo marginado porque no sigue la tradición y su vínculo con un dragón herido, que modificará el contexto. Film sobre la cercanía con el otro, sobre soltar los mandatos. La historia es muy buena y, aunque menor en comparación con el film animado, esta nueva versión cumple con su cometido.

FUBAR (serie) creada por Nick Santora, con Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Carrie-Anne Moss. En Netflix.

-Se estrenó la segunda temporada de esta serie que trajo por primera vez al formato y a las plataformas al querido Arnold. La primera temporada era un calco con ligeras modificaciones de uno de los grandes films del actor, Mentiras verdaderas. Ahora la sorpresa del agente secreto, incluso para su familia, se desvaneció por lo que queda soltar a los personajes a la acción y la comedia. Si bien todo se ve bastante Clase B, con secuencias de acción discretas, lo que funciona aquí más que antes es el absurdo. Si luce poco rigurosa como historia de espionaje, hay que reconocer que Arnold logra una divertida autoparodia de su héroe de acción y está secundado por un buen elenco, destacándose Monica Barbaro, recientemente nominada al Oscar, como su hija de armas tomar. Un entretenimiento digno, algo que las series no nos dan muy regularmente en su fallida búsqueda por la novedad y la trascendencia.

ECHO VALLEY (película) dirigida por Michael Pearce, con Julianne Moore, Sydney Sweeney, Domhnall Gleeson. En AppleTV.

-Julianne Moore interpreta a una mujer que atraviesa un duelo, pero sus problemas recrudecen cuando vuelva al hogar su hija, una joven con problemas de adicciones y relacionada con gente que mejor no tener cerca. Echo Valley es un drama de personajes que se tensa por la cuerda de la tradición del thriller de pueblos, cuando finalmente la joven la involucra en una trama con giros inesperados. Hay aquí una expectativa, que es ver juntas a la consagrada Moore con la ascendente Sydney Sweeney, pero eso presenta un inconveniente: el personaje de la hija es en verdad una excusa para movilizar el arco dramático de la madre. Por lo tanto, si pensamos ver una película, Echo Valley nos deposita en otra, muy diferente a la que imaginábamos, y posiblemente un poco menos interesante. Hay algunas situaciones poco rigurosas y el suspenso funciona módicamente, aunque todo se sostiene por la calidad de su protagonista y de Domhnall Gleeson como un villano bastante desagradable.

TITÁN: EL DESASTRE DE OCEANGATE (película) dirigida por Mark Monroe, con Stockton Rush, Emily Hammermeister, David Lochridge. En Netflix.

-Netflix y los documentales. Pocas veces trascienden la medianía, pero tienen una virtud: buscar esos temas que alimentan el morbo y que pertenecen a casos conocidos, de esos que ocuparon horas y horas en los medios hasta no hace poco. Aquí nos enfrentamos a la tragedia del OceanGate, aquel proyecto que pretendía convertirse en una suerte de contingente turístico al legendario Titanic y que, paradójicamente, fracasó en el mismísimo viaje de bautismo. Titán… por lo tanto nos introduce a varios personajes, que fueron quienes formaron el equipo original que trabajó en la construcción del submarino y bajo las órdenes del curioso empresario Stockton Rush. Testimonio tras testimonio lo que registra el documental es la crónica de una muerte anunciada. Los problemas constructivos del submarino más el ímpetu egomaníaco de Rush llevaron a todos a la tragedia. La película ordena los testimonios cronológicamente y tiene el tino de no hacerle ascos a nada, porque en el camino quedan expuestas tanto las autoridades de control como la propia Justicia que no atendió las denuncias que se hicieron en su momento. Documental prolijo, bien de Netflix.

ASÍ HABLA EL AMOR (película) dirigida por John Cassavetes, con Gena Rowlands, Seymour Cassel, Val Avery. En Lumiton.com.ar.

-Hay que aprovechar que la plataforma Lumiton sube constantemente ciclos retrospectivos, para ver gratuitamente clásicos o películas de culto imposibles de conseguir en las plataformas tradicionales. Por estos días se puede encontrar por ejemplo un ciclo de John Cassavetes, y entre otras películas es bueno recomendar esta Así habla el amor, que con el paso del tiempo es más reconocible por su título original Minnie y Moskowitz. Cassavetes es considerado el padre del cine independiente norteamericano, con películas que retrataban otra América, la de personajes marginales y con problemáticas directas y un estilo realista. Este film, sin embargo, es una buena forma de entrar a su cine porque encaja en estéticas más reconocibles para el gran público, como podría ser la comedia romántica, aunque claramente retorcida por el estilo del director. Es una historia de amor imposible, entre dos personajes muy diferentes, pero que en el fondo saben construir el amor alrededor de todo el caos que habitan. Hermosa película.