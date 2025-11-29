ZOOTOPIA 2 (película) dirigida por Jared Bush y Byron Howard, con las voces originales de Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan. En cines.

-Pasaron nueve años desde la primera entrega de Zootopia y, en el medio, Disney afrontó una sequía creativa que llega hasta nuestros días, lo que ha terminado arrastrando a toda su producción. Zootopia 2 es un ejemplo más de ese problema que parece no tener solución. La película trabaja sobre un universo probado y confiable, con personajes carismáticos y conflictos que se arrastran de la primera entrega en lo que tiene que ver con el vínculo entre diferentes. Aquí la excusa es la aparición de un reptil, animales expulsados de Zootopia, que pone todo patas para arriba, y que revelará algunos secretos de la ciudad. Como es habitual en el Disney contemporáneo, los villanos no son los villanos y todo tendrá una vuelta de tuerca, aunque aquí la idea fluye mejor con el relato que en otras ocasiones. El problema de Zootopia 2 no es la fórmula, sino la falta de gracia del conjunto, con risas esporádicas, y la extensión de un universo que sólo en ocasiones alcanza momentos creativos. Este es el tipo de película que antes le salía de taquito a la compañía y que ahora sólo alcanza la vara de lo aceptable. Eso es Zootopia 2, una película que está bien pero se olvida rápido.

EL SOBREVIVIENTE (película) dirigida por Edgar Wright, con Glen Powell, Alyssa Benn, Sienna Benn. En cines.

-El británico Edgar Wright es uno de los directores más estimulantes del cine contemporáneo, con una serie de películas de lo más divertidas de las últimas décadas. Según dicen, El sobreviviente es una película que esperó hacer durante muchos años, adaptación de una novela de Stephen King que ya había tenido adaptación en los 80’s con Arnold Schwarzenegger. El relato es distópico, con la sociedad fascinada por un juego televisivo que invita a los participantes a escapar para evitar ser asesinados y con el objetivo de ganarse una millonada. Así de podrido está todo. Hay una idea de lo distópico y del control a través de los medios que luce un poco vieja, y una narración a la que le cuesta demasiado arrancar. Para peor, hay un tono pesado que no le sienta bien a Wright, director de lo ligero y el movimiento; y tampoco le queda bien a Glen Powell, su estrella, un actor cuyo carisma queda enterrado bajo las capas de un personaje demasiado enojado. Sólo una secuencia protagonizada por Michael Cera encuentra el tono en medio de un tedio que se extiende de principio a final.

UN HOMBRE INFILTRADO – Temporada 2 (serie) creada por Michael Schur, con Ted Danson, Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek Estrada. En Netflix.

-La primera temporada tenía un poco la solidez del documental en el que estaba basada, El agente topo, que contaba la historia de un anciano que era contratado como investigador y se infiltraba en un geriátrico. Todo reconvertido a la ficción y con la gracia de Ten Danson en el protagónico, un actor que fue encontrando su tono cómico con el paso del tiempo. Obviamente que nadie iba a dejar pasar el éxito y Un hombre infiltrado tiene segunda temporada, ahora totalmente inventada para el bien de la ficción. Ahora, el protagonista tendrá que infiltrarse en una universidad para investigar los entretelones detrás de la presencia de un benefactor, uno de esos millonarios repudiables que pueblan el mundo. La serie se sostiene demasiado en el encanto de su protagonista, a quien se le sumó ahora otra veterana, Mary Steenburgen (esposa en la vida real de Danson), mientras la trama flaquea en diversos aspectos, especialmente lo investigativo. Un hombre infiltrado cumple con su dosis de entretenimiento leve en esta segunda temporada, centrada en los vínculos humanos y sobre todo lo familiares, aunque no deje de observarse que la fórmula ya no funciona tanto.

UNA CASA DE DINAMITA (película) dirigida por Kathryn Bigelow, con Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso. En Netflix.

-Con procedimientos similares a los del director Paul Greengrass, desde Vivir al límite Kathryn Bigelow se convirtió en una narradora de hechos políticos y, en ocasiones, reales, con una puesta en escena que intenta esquivar el melodrama y centrarse en la relación de sus personajes con el mundo laboral que habitan, que es mayormente el de la geopolítica. En Una casa de dinamita cuenta la tensión que genera la presencia de un misil nuclear con dirección a Estados Unidos. Quedan veinte minutos para el impacto, y especialistas en seguridad, políticos, militares y funcionarios de diversos órdenes discuten y debaten las implicancias de un contraataque, mientras mesuran las consecuencias de la explosión. Lo que hacen Bigelow y su guionista Noah Oppenheim es fraccionar el relato en tres partes, donde se vuelve a contar lo mismo (esos tensos veinte minutos), pero desde diferentes puntos de vista. Se reconoce el talento de la directora para retorcer una premisa mínima hasta el límite de sus posibilidades, apelando a la tensión y al nervio de personajes expuestos en sus funciones. Sí se reprocha una conclusión que es más implosiva que explosiva, y que vuelve un poco frustrante la carga de tensión que es la película. No obstante hay solidez expositiva y una delgada cuerda en la que Bigelow siempre se posiciona, entre la mirada crítica y un velado nacionalismo.

LA SILLA (serie) creada por Tim Robinson y Zach Kanin, con Tim Robinson, Lake Bell, Sophia Lillis. En HBO.

-Tim Robinson es seguramente una de las mejores cosas que le sucedieron a la comedia norteamericana reciente. Con dejos del humor de Larry David y guiños a esa ira apenas controlada de los personajes de Adam Sandler, Robinson construye aquí una comedia densa, que realiza un viraje sorprendente del humor a la oscuridad y la paranoia. En un comienzo tenemos a un hombre a quien el éxito parece sonreírle en su vida familiar y en el trabajo, pero al que un accidente que lo avergüenza (en medio de una disertación en la empresa se le rompe la silla y termina desparramado en el piso) terminará complicándolo de maneras impensadas. Obviamente La silla contiene una mirada mordaz a cierto imaginario de la cultura corporativa norteamericana, pero lo que sobresale en la serie es el humor, siempre corrido de los márgenes y al borde de la incomodidad, y la locura progresiva en la que va incursionando su protagonista. Humor u horror, usted decide.