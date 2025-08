JURASSIC WORLD: RENACE (película) dirigida por Gareth Edwards, con Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey. En cines.

-Allá por 1993 Steven Spielberg estrenó Jurassic Park y se convertiría en un suceso, no sólo un gran relato de aventuras, sino además una proeza técnica que evidenciaba el avance de la creación de imágenes digitales. La película dialogaba sobre esos temas a partir de ese imposible: revivir a los dinosaurios. Es una obra maestra, tal vez la última con esa capacidad icónica que tenían las películas de los ochentas. La saga siguió, fue trilogía, y muchos años después una nueva trilogía. Pero nadie pudo igualar aquella primera película, ni el mismo Spielberg en El mundo perdido, la secuela. Treinta y dos años después llega esta séptima película de la saga, una que no inventa la pólvora pero que tiene la dignidad de aceptar que nunca llegará a ser como aquella. Entonces se terminan los debates y las especulaciones, y lo que hace es tirar a los personajes a correr y espantarse con el acecho de los dinosaurios. La trama es mínima, y es lo de menos, lo que importa es la capacidad de la película para crear suspenso y emocionar. Y un elenco sólido y profesional que se tira de cabeza como si fuera una adaptación de Shakespeare. Edwards, que no parecía tan spilbergiano en un comienzo, construye algunas secuencias con el sello del maestro. Un buen entretenimiento. No es poco en estos tiempos.

EL OSO (serie) creada por Christopher Storer, con Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri. En Disney+.

-La cuarta temporada ya está disponible y la quinta está anunciada. Hay El Oso para rato. La serie de Storer se convirtió en un pequeño fenómeno y mantiene el nivel en otra temporada emocionante, que nos lleva de la nariz por esa cocina donde pasa la vida. Cuando parece que ya no hay nada más para contar, El Oso sorprende profundizando en la vida de sus personajes de una manera que muy pocas series lo hacen. Hay un balance entre la crispación y la tersura que no es fácil de lograr, y Storer lo hace porque tiene personajes geniales y porque su elenco está concentradísimo en la misión. Si esta temporada fue recibida con un poco de frialdad, tal vez se deba a que se corre de algunos de los clichés que creó sobre si misma. Ejemplo es el episodio Osos, que parece un espejo de Fishes, uno de los preferidos del fandom de la segunda temporada. Pero lo que en aquel era un ruido constante que jugaba con el límite de la paciencia del espectador, aquí se revierte en encuentros y coincidencias que no prescinden de las diferencias entre los personajes. Una serie sobre gente de laburo, sobre gente obsesionada con hacer bien lo que hace. Y fallar en todo lo demás. En sus momentos de intimidad es donde impacta mejor.

LA VIEJA GUARDIA 2 (película) dirigida por Victoria Mahoney, con Charlize Theron, Uma Thurman, Henry Golding. En Netflix.

-Cuando una película se preocupa más en el gesto que en cómo contar lo que tiene para contar, falla. O es menos interesante de lo que debiera. O tiene fecha de vencimiento. La vieja guardia era una película que intentaba correrse de los films de acción habituales, poniendo en primer plano prototipo de personajes que en otras serían mero decorado. O reparto. La idea no está mal, pero hay que contar algo. Y ahí se empantanaba. La secuela no reduce el grado de autoimportancia que tiene cada diálogo, pero es mucho menos interesante desde la acción, que si bien no era una maravilla, al menos tenía cierto piso de calidad. Esta banda de mercenarios inmortales dedicados de contener el balance en la vida terrestre, mientras reflexionan sobre su propia condición, no alcanza ni siquiera a ser carismática porque los conflictos los llevan más hacia el lado del drama irritante o, directamente, del culebrón inconsciente. Y esa inconsciencia es la que le impide ser, por lo menos, divertida. No hay mucho para ver más que un desperdicio de elenco.

HUMO (serie) creada por Dennis Lehane, con Taron Egerton, Jurnee Smollett, John Leguizamo. En AppleTV.

-Comenzó a emitirse por AppleTV esta producción centrada en una investigación acerca de una serie de incendios que parecen perpetrados por un pirómano. Los protagonistas son un investigador de incendios con veleidades de escritor y una agente atormentada. Creada por Dennis Lehane, un escritor cuya obra tuvo buenas adaptaciones al cine, especialmente la magistral Desapareció una noche, y terminó convirtiéndose en guionista, Humo tiene al menos en su comienzo un poco de su estilo, con una presencia central del barrio, la ciudad, la gente común atravesada por hechos que los superan. Aunque, también, se balancea entre la espectacularidad y el morbo de los incendios, notablemente recreados, y la introspección un poco densa de sus protagonistas. Habrá que ver cuál de las dos cosas se impone o si la fusión termina siendo más interesante que en este arranque.

LOS FABELMAN (película) dirigida por Steven Spielberg, con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano. En Netflix.

-Ya que hablamos de Spielberg más arriba, qué mejor que aprovechar que Netflix subió Los Fabelman para recomendarla. Ya saben, Spielberg, el director de Tiburón, Indiana Jones, Jurassic Park y una larga lista de obras maestras. Creador de un estilo que es una mixtura de leitmotivs del cine clásico y que ha sabido representar como propio a lo largo de su extensa carrera. Carrera que encontró una suerte de síntesis en este film donde de alguna manera se cuenta a sí mismo, su historia personal, la forma en que el cine lo envolvió y lo llevó a un plano que la vida real no podía darle. Si bien Los Fabelman es una pura ficción, hay mucho de biográfico aquí, la historia de un chico que crece en una familia rota y que es rescatado por las películas. La película funciona como gran saga familiar y como relato de crecimiento, tiene momentos emotivos y otros divertidísimos, avanzando como en una serie de apostillas. O como cuadros de una cinta de film que, a toda velocidad, va motorizando la vida misma. Hay una secuencia en la que Spielberg logra relacionar el fondo y la forma, que es genial y síntesis de su maestría: el protagonista descubre la infidelidad de su madre mientras monta una película familia. La secuencia es puro montaje, puro clima, pura mirada. Puro cine, eso que Spielberg siempre representó.