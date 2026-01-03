BOB ESPONJA: EN BUSCA DE LOS PANTALONES CUADRADOS (película) dirigida por Derek Drymon, con las voces de Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass. En cines.

-Bob Esponja debe ser el único personaje que ha soportado las diversas traslaciones que hicieron, de la tele al cine, del formato corto al largometraje, de la animación 2D al 3D, a la animación digital, incluso películas para plataformas. Su creador y quienes han continuado el legado (Stephen Hillenburg murió en 2018) encontraron siempre la manera de justificar cada paso e, incluso, jugar con las posibilidades que cada formato brinda. Es verdad que a esta altura algo en la fórmula sabe a ya visto, pero en este nuevo largometraje nos ofrece algunos momentos delirantes, de esos que no veremos en otra animación mainstream como esta. El querido Bob, seducido por cuentos de pirata de Don Cangrejo, sale a la mar, engañado por el fantasma del Holandés Volador, para probar su valía y convertirse en un “big guy”. La aventura es lo de menos, claramente, y lo que importa son esos momentos en los que la película rompe con cualquier lógica del relato y el surrealismo se impone. Bob Esponja: en busca de los pantalones cuadrados se disfruta de principio a fin, aunque se recomienda verla en las pocas funciones subtituladas que por suerte hay en la ciudad, ya que algunos chistes se pierden en la traducción.

MORTALITY (stand-up) dirigido por John L. Spencer, con Ricky Gervais. En Netflix.

-Este nuevo unipersonal de comedia de Ricky Gervais es promocionado como el más confesional hasta el momento, y el propio comediante lo dice un par de veces, pero lo cierto que es un poco una mentira. Hay algunos detalles personales que exhibe y vuelve comedia, pero nada que sostenga la hora. Lo que sí sostiene la hora es el clásico humor cáustico de Gervais, a esta altura un tipo a contracorriente del mundo, que se anima a hacer chistes con muchas de las cosas que otros, en el nivel de status que alcanzó, no se animaría. Es verdad que el creador de The Office es multi millonario y en el caso que lo cancelen no sufrirá demasiado en su mansión (de hecho lo reconoce), pero lo cierto es que se disfruta -si uno tiene el estómago preparado para estas cosas- de las barbaridades que dice sobre el escenario, que en ocasiones no son más que sentido común hecho chiste. Contra los excesos de un mundo que de tan ideal se ha vuelto insostenible, Gervais actúa como medicación que sana. Sigue siendo gracioso y eso es lo que importa.

NOUVELLE VAGUE (película) dirigida por Richard Linklater, con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin.

-Linklater reconstruye el rodaje de Sin aliento, uno de los clásicos de Godard y de la Nouvelle Vague, pero también quiere decir algunas cosas sobre ese estado de las cosas que significó ese movimiento del cine francés y un momento del mundo, más libre. Lo hace apropiándose tanto de los materiales, que podríamos ver a los personajes como criaturas de films anteriores del director. Ese es un gran acierto. El otro, y más relevante, es que retrata un universo pautado por una intelectualidad arrebatadora, pero la baja a la tierra, sin perder en el camino ni autenticidad, ni provocación, ni cercanía hacia el espectador. Lo que queda es un rodaje caótico, el retrato de un grupo de intelectuales que estaban poniendo el mundo patas para arriba, una reflexión sobre el arte y los límites que impone la industria, pero sobre todo una comedia muy divertida que desacraliza aquello que para otros sería tabú. Y, de paso, es un placer visual, puramente cinematográfico.

SUEÑO DE TRENES (película) dirigida por Clint Bentley, con Joel Edgerton, Clifton Collins Jr., Felicity Jones. En Netflix.

-Basada en una novela de Denis Johnson, esta película sigue a un jornalero que trabaja de leñador hacia fines del Siglo XIX en Estados Unidos. Sueño de trenes cuenta una vida, la de ese hombre, atravesada por las tristezas y las alegrías de toda vida. Lo hace sin caer en falsas épicas, ni en mensajes grandilocuentes (tal vez el final se vuelve innecesariamente simbólico), simplemente registrando momentos importantes o destacados en la experiencia de ese personaje, al que Joel Edgerton le aporta su habitual solidez sin excesos gestuales. Momentos que son importantes o destacados, pero que no pasan de la viñeta. Visualmente imponente, narrativamente sabia, se vale de una voz en off que funciona como si de un cuento se tratase. Sueño de trenes es una película hermosa, una experiencia sensible como pocas.

POSTMORTEM (stand-up) dirigido y protagonizado por Sarah Silverman. En Netflix.

-Sarah Silverman es una de las mejores comediantes norteamericanas, que no ha tenido demasiada suerte en el cine. Donde mejor se luce su talento es sobre el escenario, en el stand-up. Y PostMorten es su último especial, una hora de humor que gira alrededor de la relación con sus padres y las nuevas parejas de ellos, pero especialmente con su papá y la pareja de este, quienes murieron cuatro meses antes de la grabación del show. PostMortem avanza sobre terrenos complicados, pero con la honestidad de que su protagonista es la que atravesó la experiencia. Siempre al límite de caer en la emoción, Silverman saca a relucir su talento en una serie de vivencias que vuelve cómicas, y que no nos importa si sucedieron como las cuenta o no. PostMorten es realmente gracioso, pero además humano, en el sentido de explorar aquellas cosas imprevisibles que surgen alrededor de la muerte de nuestros seres más queridos. Una buena cura contra el dolor.