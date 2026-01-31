WONDER MAN (serie) creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest, con Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley y X Mayo. En Disney+.

-La nueva serie de Marvel es una bienvenida bocanada de aire fresco para una compañía que viene un tanto perdida desde hace unos años. Con una estética más cercana al cine indie y con aires a El protegido de M. Night Shyamalan, esta producción se centra en Simon Williams, un actor sin demasiada suerte, que vive su poder (porque lo tiene, no deja de ser un relato de superhéroes) como una maldición y vaga de casting en casting intentando encontrar su camino. Sin embargo, lo que se termina cruzando es a Trevor Slattery, un personaje muy divertido que apareció en Iron Man 3 y al que Kingsley le aporta todo su oficio. Slaterry tiene intenciones que conviene no develar, pero ese vínculo será el fuerte de la serie. Hay guiños al mundo del cine y de las series, con referencias explícitas, y un trabajo de puesta en escena que muestra cierta búsqueda estética sólo comparable a lo que se hizo recientemente con Los 4 Fantásticos. Wonder Man se corre de lo más trillado del género y acierta.

SIRAT: TRANCE EN EL DESIERTO (película) dirigida por Oliver Laxe, con Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda. En cines.

-Un padre busca a su hija en medio de una rave en el desierto de Marruecos. Lo hace junto a su otro hijo y una perrita. Laxe es una de las voces nuevas más celebradas del cine español y esta película, nominada al Oscar al Mejor Film Internacional, está producida por el mismísimo Pedro Almodóvar. Lo mejor que se puede decir del films es que su aspecto visual es notable y el trabajo con el sonido y la música logra atmósferas hipnóticas. Ahora bien, Sirat no es sólo una experiencia audiovisual o un film ensayo, sino un intento de cine narrativo con guiños a El salario del miedo o Mad Max que busca decir algo sobre el estado del mundo. Lo que dice son mayormente tonterías y la película lenta y progresivamente se va enterrando en ese pantano del cine miserabilista. Laxe tiene buen pulso para disimularlo y un protagonista notable como Sergi López, pero su film termina atravesado por la nada misma que parece querer señalar. Una banalidad premiada.

TERAPIA SIN FILTRO (serie) creada por Brett Goldstein, Bill Lawrence y Jason Segel, con Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams. En AppleTV.

-Con persistencia, la serie de AppleTV se ha vuelvo en un moderado éxito. Bien ganado el suceso ya que se trata de una de las mejores comedias dramática del panorama actual de plataformas y televisión. Ya en la tercera temporada, los personajes están tan aceitados como para que el primer episodio, emitido esta semana, avance sin tener que hacer demasiados preámbulos por un abanico de subtramas de los más ricos. En Terapia sin filtro los conflictos son humanos, de relaciones y vínculos, parentales, familiares, sentimentales, laborales. Y este primer episodio tuvo un ritmo y una acumulación de elementos más propios de un cierre de temporada que de un comienzo, por lo que la invitación resultó más que saludable para continuar mirando. Terapia sin filtro vuelve a las comedias dramáticas que sabía hacer Hollywood hace tres o cuatro décadas. Y se sostiene sobre la base de un elenco notable, al que se sumó este año con un personaje muy curioso el querido Michael J. Fox. Y, sí, Harrison Ford la rompe, como siempre.

SECUESTRO AÉREO (serie) creada por Jim Field Smith y George Kay, con Idris Elba, Albrecht Schuch, Christine Adams. En AppleTV.

-Tenemos un problema, a la primera temporada de esta serie que en el original podría traducirse como Secuestro le pusieron Secuestro aéreo, porque obviamente transcurría en un avión. Pero en esta segunda temporada volvemos a tener un secuestro, aunque se trata de un tren. Así que de aéreo nada, pero más allá de eso lo que se sostiene en estos primeros episodios es la solvencia para transitar géneros como la acción, el suspenso y el policial. Todo, alrededor de la figura monumental de Idris Elba, gran actor que vuelve aquí como Sam Nelson ahora padeciendo un secuestro en un tren en Alemania mientras se dirige a aportar datos sobre la operación de la primera temporada. Lo mejor de Secuestro aéreo es la habilidad para entrelazar personajes, situaciones y aprovechar el espacio cerrado, mientras de fondo se cocinan detalles vinculados con los miedos de la Europa actual. Un gran entretenimiento que nos pide quebrar un poco el verosímil, pero nos lleva de las narices.

MEL BROOKS: EL HOMBRE DE 99 AÑOS (miniserie documental) dirigida por Judd Apatow y Michael Bonfiglio, con Mel Brooks, Judd Apatow, Adam Sandler. En HBO Max.

-Mel Brooks es una de las figuras más destacadas de la comedia norteamericana. Es, como Martin Scorsese, quien hace puentes entre generaciones. Sus películas entre los 60’s y los 70’s relacionaron el estilo de los comediantes clásicos con las nuevas formas del humor. A los 99 años es ya una institución, venerado por todos los que se dedicaron al género desde entonces, muchos de ellos que aparecen en esta miniserie documental de dos episodios que atraviesa el siglo de vida del director, guionista y actor por todas sus puntas: el artista, el comediante, el padre, el esposo y varios ítems más. En primera instancia sorprende la vitalidad de Brooks, pero más aún que se mantenga activo dentro de la industria, y que se divierta con esa figura de paria que nunca fue del todo respetado. Apatow, gran productor y conocedor del género, codirige pero además lleva adelante la entrevista, que es más que nada la charla entre un artista y su ídolo. Pero lejos de la mirada sesgada, Mel Brooks: el hombre de 99 años es una obra completa y compleja que sintetiza a un personaje inasible. Quedará como legada para que la figura de Brooks no se olvide.