El teatro independiente suma una nueva propuesta a la cartelera de verano en Mar del Plata. El ciclo de obras cortas “En Breve”, escrito y dirigido por Nacho Iribarne, desembarca en la ciudad con una programación que reúne seis comedias diferentes, interpretadas por elencos marplatenses y un elenco invitado de la Ciudad de Buenos Aires.

Ads

Puede interesarte

Las funciones se realizarán durante enero y febrero en el Teatro El Telón (España 1839), con presentaciones los viernes a las 20.30 y funciones especiales los sábados 10 y 24 de enero a las 22.30.

El ciclo propone un formato ágil y dinámico, pensado para que el público pueda disfrutar de múltiples historias en una misma noche. Cada obra presenta un universo propio atravesado por el humor, la actualidad y una mirada creativa que recorre distintos estilos, desde la comedia de enredos hasta la sátira de época, pasando por el absurdo, el costumbrismo y la parodia musical.

Ads

Las obras que integran el ciclo

Más que Buenos Vecinos

Comedia de enredos

Una velada que prometía ser perfecta para una pareja se desmorona cuando una vecina irrumpe con un problema inesperado.

Funciones: 10, 16, 24 y 30 de enero, y 13 de febrero.

Ads

El Testamento de Juana

Comedia dramática

Dos hermanas regresan a la casa de su infancia para escuchar el testamento de su madre. Secretos, tensiones familiares y una cuota de espiritismo salen a la luz.

Funciones: 9, 23 y 30 de enero, y 6 de febrero.

Código Rojo: Cirugía Asistida

Absurdo

En plena cirugía, una doctora olvida el procedimiento y apela a una inteligencia artificial. El quirófano se convierte en un caos entre errores, búsquedas online y un paciente desesperado.

Funciones: 10, 16, 24 y 30 de enero, y 13 de febrero.

Felisa Me Muero

Comedia costumbrista

Una familia se reúne para esperar la medianoche de Año Nuevo, hasta que un giro inesperado desata un caos tan cotidiano como inevitable.

Funciones: 9, 16 y 23 de enero, y 6 y 13 de febrero.

Ads

La Foto Marplatense

Comedia de época / sátira

En el verano de 1920, en la playa Bristol, una familia de la alta sociedad, un bañero desbordado y un vendedor excéntrico protagonizan una situación desopilante.

Funciones: 9, 16, 24 y 30 de enero, y 6 de febrero.

LAVE-YA – Esto No Es Un Musical

Comedia musical / parodia

Una lavandería común se transforma, sin explicación alguna, en un musical caótico del que nadie puede escapar.

Funciones: 10, 23 y 24 de enero, y 13 de febrero.

Con una propuesta fresca, humorística y de fuerte impronta teatral, “En Breve” se suma a las opciones culturales del verano marplatense, apostando por el talento local y un formato que invita a vivir el teatro de manera cercana y dinámica.