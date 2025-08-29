Mar del Plata se prepara para una velada única en el local ubicado en calle San Luis 2849, el próximo sábado 13 de septiembre a las 20 horas, con tres proyectos que reflejan la diversidad y el pulso actual de la música independiente: El Chacal & Los Alpes Floreados, Joaquín del MundO T Randall’s.

El show promete un sonido cuidado, una puesta en escena precisa y un formato que invita a disfrutar la música en vivo en su máxima expresión.

La experiencia no termina ahí: después de los conciertos, la propuesta continuará con un after show en la terraza de Chauvin, un espacio íntimo y exclusivo para seguir compartiendo la noche entre música y charlas. El acceso será con cupos limitados.

