El Chacal, Joaquín del Mundo y Randall’s en una noche especial
El sábado 13 de septiembre, Mar del Plata será escenario de un encuentro musical con tres propuestas que hoy marcan la escena local. Habrá after show en la terraza con cupos limitados.
Mar del Plata se prepara para una velada única en el local ubicado en calle San Luis 2849, el próximo sábado 13 de septiembre a las 20 horas, con tres proyectos que reflejan la diversidad y el pulso actual de la música independiente: El Chacal & Los Alpes Floreados, Joaquín del MundO T Randall’s.
El show promete un sonido cuidado, una puesta en escena precisa y un formato que invita a disfrutar la música en vivo en su máxima expresión.
La experiencia no termina ahí: después de los conciertos, la propuesta continuará con un after show en la terraza de Chauvin, un espacio íntimo y exclusivo para seguir compartiendo la noche entre música y charlas. El acceso será con cupos limitados.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión