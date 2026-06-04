El Centro Cultural Osvaldo Soriano, dependiente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), dio a conocer la programación de actividades que se desarrollarán durante junio en su sede de 25 de Mayo 3108. La propuesta reúne espectáculos artísticos, ciclos de cine y una variada oferta de talleres destinados a diferentes públicos.

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Entre las actividades destacadas se encuentra el Ciclo de Expresiones Artísticas, organizado por el Área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, que se realizó hoy y se volverá a realizar el jueves 18 de 14:00 a 16:00 con entrada libre y gratuita. El espectáculo combinará teatro, música y danzas.

En el marco de las celebraciones por el Día del Escritor, también se desarrollará el ciclo de proyecciones “Soriano en el Soriano”, con acceso gratuito y presentaciones especiales. El viernes 5 se exhibirá “No habrá más penas ni olvido”, con introducción del profesor Ángel Chiatti; el viernes 12 será el turno de “Una sombra ya pronto serás”, presentada por el periodista y docente Martín Kobse; mientras que el viernes 19 se proyectará el documental “Osvaldo Soriano. Un amor argentino”, de Noelia Fraguela, con coordinación del realizador Miguel Monforte.

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La programación continuará el miércoles 10 a las 15 con “Un nuevo Papelnonos y sus rinconcitos”, una propuesta de la Fundación Papelnonos con entrada libre y gratuita. Por su parte, el sábado 13 a las 19 se presentará el espectáculo musical “Tres voces y una historia”, protagonizado por Susana Bauzada, Juan Carlos Nucci y Rubén Sánchez. Las entradas tendrán un valor de $15.000 para el público general y $11.000 para residentes marplatenses y jubilados.

Asimismo, el sábado 20 a las 20 se celebrará el Día del Teatro Marplatense con la puesta en escena de “Antesala”, obra de Félix Bello interpretada por Evangelina Iriarte, Adriana Silva y Benicio Pedrosa Silva. Las localidades costarán $15.000 para público general y $12.000 para estudiantes, jubilados y quienes adquieran entradas anticipadas.

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En cuanto a las propuestas formativas gratuitas, continuará el Club de Abuelos Narradores, programa de voluntariado orientado a la narración de cuentos en jardines municipales, que se desarrolla los martes de 9.30 a 13.30. También se dictará el taller de Expresión Corporal y Teatral para Mayores, coordinado por Silvia Bustos los miércoles de 10.30 a 14, y el programa de narración oral “Palabreros que abren camino”, los jueves de 9 a 12.

La oferta se completa con talleres arancelados para adultos a cargo de Rodolfo Barone. El Taller de Radioteatro se realizará los martes de 14.30 a 16.30 y el Taller de Teatro los viernes en el mismo horario. Ambas propuestas tienen un costo mensual de $35.000 o de $10.000 por clase.

Además, se llevará adelante el laboratorio “Taller dirigir y actuar frente a cámara”, coordinado por Elisabet Palamara. La capacitación se desarrollará los días 8, 11 y 12 de junio y tendrá un valor total de $35.000. Los interesados podrán inscribirse a través del correo electrónico [email protected] o mediante WhatsApp al 223 6200063.

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Para más información sobre las actividades y propuestas culturales, los interesados pueden comunicarse al teléfono 499-7877.