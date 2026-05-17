El Municipio realizará este martes 19 de 08:00 a 12:00 una jornada de donación de sangre en el SUM del CEMA (Pehuajó 250), con la coordinación del equipo del Centro Regional de Hemoterapia Mar del Plata.

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La actividad tiene como objetivo promover la donación voluntaria de sangre y generar conciencia sobre la importancia de este acto solidario para salvar vidas, combinando acciones de prevención con el compromiso ciudadano.

Quienes deseen donar deberán tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud al momento de la donación.

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Además, durante la jornada estará presente el dispositivo Salud en Tu Barrio, que brindará vacunación de calendario, testeos rápidos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en centros de salud y charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

También se ofrecerán servicios gratuitos como vacunación, testeos rápidos, turnos médicos y espacios de prevención abiertos a toda la comunidad.

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