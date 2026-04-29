El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció la realización de Cafest Vol. III, el festival del café marplatense, que se llevará a cabo el 16 de mayo de 11:00 a 21:00, con entrada libre, en Villa Victoria (Matheu 1851) y Villa Mitre (Lamadrid 3870), con la participación de más de 30 cafeterías locales.

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Tras el éxito de sus ediciones anteriores, el evento regresa con una propuesta renovada y ampliada que invita a vecinos y turistas a disfrutar de una experiencia cultural y gastronómica al aire libre durante diez horas consecutivas.

La jornada se desarrollará de manera simultánea en ambos espacios patrimoniales, donde el público podrá recorrer los predios y acceder a diversas propuestas, acompañadas por música electrónica en vivo a cargo de distintos DJ’s, que generarán un ambiente distendido para bailar y compartir.

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En esta edición participarán más de 30 cafeterías marplatenses que ofrecerán cafés de especialidad, degustaciones y opciones gastronómicas, junto a una feria de emprendedores con productos de diseño y producción independiente, consolidando al festival como una vidriera del talento local.

El evento también contará con un espacio infantil especialmente diseñado y, durante la mañana, se realizarán charlas abiertas a la comunidad a cargo de especialistas en la temática.

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La iniciativa busca promover la producción local, fomentar el consumo consciente y fortalecer los espacios de encuentro cultural.