Confirmaron la vuelta del Cafest, con más de 30 cafeterías y dos sedes simultáneas
El evento incluirá degustaciones, feria de emprendedores, espacio infantil y charlas de especialistas, con acceso libre para todo el público en Villa Victoria y Villa Mitre.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció la realización de Cafest Vol. III, el festival del café marplatense, que se llevará a cabo el 16 de mayo de 11:00 a 21:00, con entrada libre, en Villa Victoria (Matheu 1851) y Villa Mitre (Lamadrid 3870), con la participación de más de 30 cafeterías locales.
Tras el éxito de sus ediciones anteriores, el evento regresa con una propuesta renovada y ampliada que invita a vecinos y turistas a disfrutar de una experiencia cultural y gastronómica al aire libre durante diez horas consecutivas.
La jornada se desarrollará de manera simultánea en ambos espacios patrimoniales, donde el público podrá recorrer los predios y acceder a diversas propuestas, acompañadas por música electrónica en vivo a cargo de distintos DJ’s, que generarán un ambiente distendido para bailar y compartir.
En esta edición participarán más de 30 cafeterías marplatenses que ofrecerán cafés de especialidad, degustaciones y opciones gastronómicas, junto a una feria de emprendedores con productos de diseño y producción independiente, consolidando al festival como una vidriera del talento local.
El evento también contará con un espacio infantil especialmente diseñado y, durante la mañana, se realizarán charlas abiertas a la comunidad a cargo de especialistas en la temática.
La iniciativa busca promover la producción local, fomentar el consumo consciente y fortalecer los espacios de encuentro cultural.
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