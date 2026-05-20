La vicepresidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), Johanna Panebianco, dialogó sobre las expectativas para el próximo fin de semana largo y los detalles de la reprogramación del CAFEST Vol. 3, esperado evento gastronómico y cultural que se llevará a cabo este sábado 23 en Villa Victoria y Villa Mitre: “Viene como anillo al dedo para darle tracción al fin de semana largo”.

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Tras la suspensión del pasado fin de semana por mal tiempo, Panebianco se mostró muy optimista en diálogo con El Marplatense por la nueva fecha del evento. En ese sentido, recordó que suele atraer a un público que trasciende los límites de la ciudad. “Siempre en las ediciones anteriores hemos tenido gente que viene de los alrededores de Tandil, de Miramar, de Necochea, así que esperamos que esta sea una buena excusa para que de nuevo nos visiten turistas de la región”.

Sobre las características de esta tercera edición, la funcionaria precisó que “van a ser 40 cafeterías en las dos villas, en Villa Mitre y en Villa Victoria”. La propuesta no se limitará únicamente a la gastronomía, sino que ofrecerá una experiencia integral para los asistentes.

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“También va a haber charlas para los más amantes del café que quieran saber curiosidades. Va a haber ocho sets de DJ’s, cuatro en cada villa”, adelantó, sumando a la grilla una atractiva propuesta musical y de divulgación.

El festival se desarrollará de 11:00 a 21:00 y contará con una feria de emprendedores en la calle de temática cafetera. Además, pensando en la comodidad de los padres, la vicepresidente del EMTURyC confirmó que “va a haber también un espacio para que puedan cuidar y jugar los chicos más chiquitos”.

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Finalmente, Panebianco remarcó el valor emocional y comercial que tiene este encuentro para Mar del Plata. Afirmó que se trata de “un evento pensado para toda la familia” y “esperado por toda la comunidad marplatense”, recordando que a fines del año pasado debió suspenderse una edición, sumado a la reciente reprogramación por el factor climático.

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A pesar de los contratiempos, la funcionaria se mostró entusiasmada con el panorama actual: “Deseado, esperado, anhelado, viene a darnos ese toque que nos faltaba para el fin de largo”, concluyó, apelando al refrán popular de que “no hay mal que por bien no venga en este sentido”.