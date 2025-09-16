La nueva versión de El beso de la mujer araña, basada en la novela de Manuel Puig, dirigida por Bill Condon (quien estará en la ciudad junto a Toniuth, uno de los intérpretes) y protagonizada por Jennifer López y Diego Luna, será la película de apertura del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se desarrollará del 6 al 15 de noviembre próximo. Además, se conoció que Las locuras, de Rodrigo García, será el film de clausura.

Ads

Las locuras es una película de Netflix que narra una serie de historias interconectadas en la que participan numerosas figuras del cine latinoamericano, incluyendo al chileno Alfredo Castro y los mexicanos Adriana Barraza, Cassandra Ciangherotti, Angeles Cruz, Natalia Solián, Naian González Norvind, Raúl Briones, Ilse Salas, Fernanda Castillo y Mónica del Carmen entre muchos otros.

García regresará a la Argentina, en donde dirigió la miniserie Santa Evita, para presentar su nuevo film el 15 de noviembre.

Ads

Puede interesarte

El Festival organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), organismo bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, y acreditado por la Fédération Internationale des Associations (FIAPF), tendrá como país invitado a Italia.

En colaboración con el Departamento Internacional de Cinecittá/DGCA, se presentará la iniciativa Italian Screens, con ocho películas que representan lo mejor del cine italiano contemporáneo: La gioa de Nicolangelo Gelormini, Fuori de Mario Martone, Nonostante de Valerio Mastandrea, Testa o Croce? de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis, Napoli-New York de Gabriele Salvatores, Paternal Leave, Manara de Valentina Zanella. En breve se conocerá la octava.

Ads

La programación completa del festival será dada a conocer en la tradicional presentación en el Cine Gaumont, que tendrá lugar el 21 de octubre a las 17:30.