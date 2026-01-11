Esta semana se estrenó en Mar del Plata El beso de la mujer araña, nueva versión de la novela del argentino Manuel Puig que adapta en este caso la versión musical de Broadway. Con Jennifer López y Diego Luna en los protagónicos, la película intenta ser un musical como los de la era clásica de Hollywood, con planos amplios que dejen apreciar los movimientos de los cuerpos en comunión con la danza. El director Bill Condon estuvo en Mar del Plata para presentar el film durante el último Festival Internacional de Cine, donde fue la apertura de la 40ª edición del certamen cinematográfico, y en diálogo con El Marplatense contó que sentía una “enorme gratitud por la invitación, pero también mucha ansiedad” al mostrar el film en la misma tierra donde Puig escribió la novela original.

“Honestamente, esta es una película que cuenta una historia desde una perspectiva estadounidense, aunque se trata de una historia profundamente argentina. Eso genera nerviosismo, porque esta es la patria donde nació la novela de Puig, y estamos presentando una versión norteamericana. Es algo que asumimos con respeto y con mucha humildad”, comentó Condon durante la entrevista, que compartimos con los colegas de Funcinema.

-Uno de los primeros diálogos entre Molina y Valentín gira en torno a dos concepciones opuestas del cine: la emoción y la política. ¿Cómo trabajó esa tensión, tan central en la novela, en esta versión cinematográfica?

Ese fue el gran desafío de la película. Muchas veces se dice que la cárcel representa el mundo de Valentín, porque está preso por razones políticas muy concretas, y también el de Molina, como hombre gay. En cambio, el mundo de Hollywood encarna la fábrica de sueños, el universo emocional de Molina. Es cierto que parecen dos películas muy distintas. Pero yo no lo pienso como una pelea entre Hollywood y la realidad. El drama carcelario es un género en sí mismo, con reglas muy claras, especialmente en los años 80: podría pensarse como una película de Sidney Lumet. Lo que me interesaba era que, a medida que estos dos personajes empiezan a cruzar sus mundos, esos mundos también comiencen a contaminarse entre sí. Así, la mujer araña empieza a salir de la pantalla y a ingresar en la cárcel, mientras Valentín comienza a traer a su amante a ese espacio. Al mismo tiempo, la prisión, a medida que estos dos hombres se enamoran, empieza a adquirir una cualidad más romántica. No es Hollywood, pero sí aparecen elementos oníricos que se filtran en ese mundo cerrado. El objetivo era que ambas realidades terminaran unificándose y que, incluso en las secuencias de fantasía, el espectador comprendiera más profundamente a los personajes.

-En la película aparece reiteradamente la palabra “monstruo”, y es inevitable pensar en su anterior film Dioses y monstruos. ¿Encuentra un vínculo entre ambas obras?

Sí, lo veo claramente ahora que lo mencionás. En Dioses y monstruos, James Whale es alguien que cae en una familia que nunca logra comprenderlo y encuentra su voz a través del cine. Molina es una versión más simple de esa idea, tal como lo describe Puig: no crea cine, lo vive como espectador. Yo me siento muy identificado con Molina. Empecé como cinéfilo, como un fan de las películas, y encontré mucho sentido a mi vida a través de lo que el cine me ofreció. Hace mucho que no revisito Dioses y monstruos, pero esta pregunta me dan ganas de volver a verla. El tema de los monstruos, sinceramente, no fue algo consciente mientras hacía esta película, pero creo que todo eso estaba percolando.

-La película retoma el musical clásico. ¿Cómo fue volver a ese lenguaje y trabajar con Jennifer Lopez en ese registro?

Cuando escribí la película entendí rápidamente que no tendríamos el presupuesto de La bella y la bestia. Un musical es muy difícil de hacer sin dinero, así que concebí la parte de la cárcel como una película casi independiente, y luego una sección musical de unos 40 minutos donde pudiéramos desplegar ese universo con mayor amplitud. Estar en el set donde Diego Luna y Jennifer López bailan, con decorados pintados y escenarios clásicos, fue como ser transportado a la tierra de Vincente Minnelli. Uno de mis momentos favoritos es el set rojo donde Jennifer baila con el vestido verde, muy cercano a los decorados de George Cukor. Quería mostrar cómo en el Hollywood clásico esos mundos terminaban literalmente en el borde del escenario. Con Jennifer trabajamos en el estilo que Fred Astaire introdujo en Hollywood: planos largos, de cuerpo entero, para que se vea realmente lo que el bailarín puede hacer. Ella es extraordinaria. Ensaya incansablemente, filmábamos dos o tres números por semana, y verla trabajar era como estar frente a una heredera de Cyd Charisse o Rita Hayworth.

-A diferencia de otras versiones, usted decidió situar la historia en un contexto político más concreto. ¿Por qué?

La novela de Puig no está ambientada explícitamente en la Argentina ni en ningún lugar específico, y eso es maravilloso. Pero en cine sentí que, si no le dábamos un contexto, el espectador iba a preguntarse constantemente dónde y cuándo transcurre la historia. Por eso decidí situarla aquí y luego avanzar en el tiempo. Además, al tratarse de un musical, pensé que debía existir cierta noción de cierre, incluso bajo una lógica trágica. El desafío fue que la película estuviera claramente anclada en una realidad reconocible, sin perder su dimensión simbólica.

-¿Cuál cree que es el elemento diferencial de esta versión de El beso de la mujer araña?

La historia de amor. Es el corazón de lo que escribió Puig. Quise contarla desde el punto de vista de Valentín, no como una cuestión de sexualidad, sino como una idea profundamente humana. Dos personas obligadas a convivir bajo amenaza constante de muerte, despojadas de todo, se ven forzadas a conectarse con la esencia del otro. Ese amor se construye con tiempo, con delicadeza. Por eso la primera escena íntima está filmada con discreción, en la oscuridad, como en el libro. No me interesaba lo explícito, sino recuperar esa sensibilidad oscura, queer, sin género, que Puig plasmó en su obra y que yo quise respetar en la película. Para mí, Molina es Puig. Y creo que en esta versión logramos capturar esa pasión por el cine y por contar historias que lo definía.

-Usted ama el género musical. ¿Tiene planes de volver a él?

Es un género muy difícil hoy. Esta película no funcionó comercialmente en Estados Unidos. Wicked o La bella y la bestia tienen éxito. Tengo un musical que escribí con Stephen Schwartz que estuvo muy cerca de hacerse. Actualmente estoy trabajando en dos proyectos muy ligados a la música: una película sobre George Clinton, con Eddie Murphy, y otra sobre Graceland, el álbum de Paul Simon. No son musicales tradicionales, pero están profundamente atravesados por la música. Amo el género y espero que algo cambie.

