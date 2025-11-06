Es una compañía que representa lo mejor del lirismo y la tradición en el mundo del ballet. Con más de 280 años de historia, la compañía ha sido la cuna de algunos de los ballets más famosos y emblemáticos de la historia.

"El Lago de los Cisnes" es una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico, con música de Piotr Chaikovski y coreografía de Lev Ivanov. La producción del Ballet Clásico de San Petersburgo promete ser una experiencia única, con solistas de renombre internacional y una puesta en escena que combina técnica y emociones.



Alexander Volchkov (Premier del Teatro Bolshoi de Moscú) como el Príncipe Sigfrid, con su técnica impecable y carisma en el escenario, es uno de los bailarines más destacados de su generación.

Maria Tomilova es una bailarina talentosa que interpretará los roles de Odile y Odette con habilidad y dedicación.

Bajo la dirección del Maestro Kiril Safin, ex solista del Ballet Mariinsky y reconocido en muchos países por su apego a la interpretación purista de los clásicos.

La producción de "El Lago de los Cisnes" promete ser una experiencia auténtica y emocionante. Safin es conocido por su enfoque riguroso y respetuoso hacia las obras clásicas, lo que garantiza una producción que se mantiene fiel a la visión original de los coreógrafos.

