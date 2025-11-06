El Ballet de San Petesburgo llega con la versión completa de “El Lago de los Cisnes”
Una noche internacional y de gran magnitud artística es la que se vivirá el próximo 7 de noviembre a las 20:30 en San Luis 1750, cuando el Ballet de San Petesburgo vuelva a subir a escena en Mar del Plata para presentar en versión completa “El lago de los cisnes”.
Es una compañía que representa lo mejor del lirismo y la tradición en el mundo del ballet. Con más de 280 años de historia, la compañía ha sido la cuna de algunos de los ballets más famosos y emblemáticos de la historia.
"El Lago de los Cisnes" es una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico, con música de Piotr Chaikovski y coreografía de Lev Ivanov. La producción del Ballet Clásico de San Petersburgo promete ser una experiencia única, con solistas de renombre internacional y una puesta en escena que combina técnica y emociones.
Alexander Volchkov (Premier del Teatro Bolshoi de Moscú) como el Príncipe Sigfrid, con su técnica impecable y carisma en el escenario, es uno de los bailarines más destacados de su generación.
Maria Tomilova es una bailarina talentosa que interpretará los roles de Odile y Odette con habilidad y dedicación.
Bajo la dirección del Maestro Kiril Safin, ex solista del Ballet Mariinsky y reconocido en muchos países por su apego a la interpretación purista de los clásicos.
La producción de "El Lago de los Cisnes" promete ser una experiencia auténtica y emocionante. Safin es conocido por su enfoque riguroso y respetuoso hacia las obras clásicas, lo que garantiza una producción que se mantiene fiel a la visión original de los coreógrafos.
