El astroturismo argentino, destacado en una guía global de ONU Turismo
El país fue distinguido por sus certificaciones Starlight y por la articulación entre astroturismo y paleontología como modelo innovador para diversificar la oferta turística y promover la protección del cielo oscuro.
ONU Turismo presentó la Guía para el Desarrollo del Astroturismo durante la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), realizada en Madrid, con el objetivo de orientar a destinos de todo el mundo en la gestión de experiencias turísticas vinculadas a la observación del cielo, en un trabajo conjunto con la Fundación Starlight.
Argentina cuenta con seis distinciones Starlight en distintas modalidades: un sendero en Jujuy, un destino y una reserva en Iberá (Corrientes) y alojamientos en San Juan, Córdoba y Chubut. Estos reconocimientos se deben a la excelente calidad del cielo de estas regiones, que constituyen ejemplos de protección y conservación del entorno natural.
La Secretaría de Turismo y Ambiente aportó su experiencia para enriquecer el contenido de la guía elaborada por ONU Turismo. En particular, se valoró la complementariedad entre el astroturismo y la paleontología como una propuesta con valor diferenciado, considerada un modelo de innovación para la diversificación de la oferta turística de los destinos.
Además, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación elaboró una serie de guías destinadas a destinos turísticos con el fin de brindar herramientas que faciliten el desarrollo y la promoción de los productos nacionales. Este material incluye lineamientos específicos sobre astroturismo para fortalecer la competitividad de los destinos locales y fomentar prácticas sostenibles y educativas orientadas a la protección del cielo oscuro.
