ONU Turismo presentó la Guía para el Desarrollo del Astroturismo durante la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), realizada en Madrid, con el objetivo de orientar a destinos de todo el mundo en la gestión de experiencias turísticas vinculadas a la observación del cielo, en un trabajo conjunto con la Fundación Starlight.

Argentina cuenta con seis distinciones Starlight en distintas modalidades: un sendero en Jujuy, un destino y una reserva en Iberá (Corrientes) y alojamientos en San Juan, Córdoba y Chubut. Estos reconocimientos se deben a la excelente calidad del cielo de estas regiones, que constituyen ejemplos de protección y conservación del entorno natural.

La Secretaría de Turismo y Ambiente aportó su experiencia para enriquecer el contenido de la guía elaborada por ONU Turismo. En particular, se valoró la complementariedad entre el astroturismo y la paleontología como una propuesta con valor diferenciado, considerada un modelo de innovación para la diversificación de la oferta turística de los destinos.

Además, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación elaboró una serie de guías destinadas a destinos turísticos con el fin de brindar herramientas que faciliten el desarrollo y la promoción de los productos nacionales. Este material incluye lineamientos específicos sobre astroturismo para fortalecer la competitividad de los destinos locales y fomentar prácticas sostenibles y educativas orientadas a la protección del cielo oscuro.

