Desde la Cordillera hasta el Atlántico, del adobe cálido del norte al hielo azul patagónico, Argentina puede leerse como un mural vivo hecho de contrastes, colores y memorias. Esa idea —que el territorio es una obra colectiva y afectiva— inspiró una iniciativa que cruza arte, paisaje e identidad: una edición especial creada por la artista visual y muralista Clara Rival, convocada por Bodegas Salentein.

En los últimos años volvió a sentirse con fuerza un orgullo argentino transversal a generaciones y geografías. Ese espíritu fue el punto de partida para intervenir siete etiquetas del KILLKA Malbec, cada una dedicada a un paisaje que funciona como símbolo emocional del país: la Cordillera de los Andes, los Siete Lagos, las Cataratas del Iguazú, el Noroeste, la Costa Atlántica, el Glaciar Perito Moreno y la llanura pampeana. Con su paleta vibrante y la naturaleza como narradora, Rival transformó cada botella en una escena que nos conecta con lugares que, de un modo u otro, llevamos incorporados.

El proyecto también recupera la importancia del Valle de Uco como territorio productor. Enólogos y equipos técnicos destacaron el rol de las fincas ubicadas por encima de los 1.000 metros, donde la amplitud térmica y los suelos diversos permiten obtener uvas con marcada expresión natural. Ese carácter del Valle —fresco, concentrado y singular— forma parte de la identidad que se buscó transmitir.

La campaña, titulada “El arte de disfrutar Argentina”, propone una invitación más amplia que la de elegir un vino: mirar el país con otros ojos, reencontrarse con sus paisajes y reconocer ese orgullo silencioso que florece en gestos cotidianos. “Cada etiqueta es una ventana a un rincón del país”, sintetizó una de las responsables del proyecto.

El resultado es una serie limitada que convierte a cada botella en un objeto narrativo, una pequeña obra que celebra nuestra diversidad territorial y emocional. Un recordatorio de que Argentina también se disfruta a través de aquello que nos representa.

