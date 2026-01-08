El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza, permanecerá temporalmente inhabilitado este viernes entre las 13:55 y las 17:40 debido a la realización de tareas de mantenimiento preventivo en sus pistas, a cargo de Aeropuertos Argentina.

Según informaron oficialmente, el cierre fue programado por razones de fuerza mayor y se extenderá durante poco más de tres horas, período en el cual no se podrán realizar operaciones aéreas en la terminal.

Los trabajos fueron coordinados y consensuados entre las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, en el marco de un trabajo conjunto con la comunidad aeronáutica.

La decisión se adoptó tras una evaluación técnica con el objetivo de optimizar las condiciones operativas del aeropuerto, priorizando en todo momento la seguridad operacional, considerada el eje central del sistema aeronáutico.

La obra se ejecuta de manera inmediata y preventiva con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria y asegurar la continuidad del servicio en condiciones adecuadas.

Las aerolíneas que operan en la terminal fueron debidamente notificadas y participaron del análisis conjunto para definir la franja horaria de menor impacto operativo, coincidiendo en que el horario dispuesto es el más adecuado para minimizar las molestias a los pasajeros.

En este contexto, se verán afectados 41 vuelos, cuyas operaciones están siendo reprogramadas por las aerolíneas. Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y, ante cualquier duda o modificación, comunicarse directamente con su línea aérea.

Fuente: con información de Noticias Argentinas