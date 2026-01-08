suspensión de vuelos}

El Aeropuerto de Ezeiza suspenderá operaciones este viernes por trabajos preventivos y afectará más de 40 vuelos
La medida fue consensuada con aerolíneas y autoridades tras una evaluación técnica, priorizando la seguridad operacional.
La medida fue consensuada con aerolíneas y autoridades tras una evaluación técnica, priorizando la seguridad operacional.
La medida de fuerza afectará a 350 vuelos y a más de 22.000 viajeros. La empresa de bandera informó que tomó la decisión para " evitar situaciones de confusión y problemas para los pasajeros".