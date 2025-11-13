“El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EE.UU. en Argentina”
Lo aseguró que canciller Pablo Quirno. El funcionario celebró en redes sociales el acuerdo obtenido entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump.
El canciller argentino en Estados Unidos, Pablo Quirno, confirmó la firma del Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión entre Argentina y los Estados Unidos, en el marco de la estrategia bilateral impulsada por el presidente Javier Milei.
“El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EE.UU. en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves, aumentando el comercio bilateral entre ambos países”, expresó Quirno a través de sus redes sociales.
El pacto se enmarca en una agenda compartida de libre empresa, iniciativa privada y apertura de mercados y el canciller destacó el trabajo conjunto de los equipos técnicos de la Cancillería, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación.
Sobre lo realizado, Quirno celebró que los equipos “trabajaron constructiva y arduamente durante meses para lograr este objetivo”. También agradeció el respaldo del presidente Javier Milei y reconoció la labor de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, liderada por Jamieson Greer y su equipo.
