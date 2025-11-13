El canciller argentino en Estados Unidos, Pablo Quirno, confirmó la firma del Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión entre Argentina y los Estados Unidos, en el marco de la estrategia bilateral impulsada por el presidente Javier Milei.

“El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EE.UU. en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves, aumentando el comercio bilateral entre ambos países”, expresó Quirno a través de sus redes sociales.

Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión.



El pacto se enmarca en una agenda compartida de libre empresa, iniciativa privada y apertura de mercados y el canciller destacó el trabajo conjunto de los equipos técnicos de la Cancillería, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación.

Sobre lo realizado, Quirno celebró que los equipos “trabajaron constructiva y arduamente durante meses para lograr este objetivo”. También agradeció el respaldo del presidente Javier Milei y reconoció la labor de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, liderada por Jamieson Greer y su equipo.

