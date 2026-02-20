Un estudio del Observatorio Universitario de la Ciudad reveló cómo viajan, qué buscan y qué valoran los jóvenes de entre 18 y 30 años que eligen Mar del Plata durante el verano, en comparación con los mayores de 30, a partir de más de 3000 encuestas realizadas entre 2021 y 2026 en la ciudad.

Ads

El informe señala que el turismo joven no es un fenómeno marginal, sino un segmento relevante que convive con otros perfiles y aporta dinámicas propias al funcionamiento turístico de Mar del Plata.

Entre los principales resultados, se destaca que los jóvenes viajan mayoritariamente con amigos, organizan sus viajes con poca anticipación y utilizan internet como herramienta central para definir alojamiento, transporte y actividades. Siete de cada diez planifican su estadía de manera online, con una lógica flexible y espontánea.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a la duración del viaje, la estadía promedio es de 6,6 noches, apenas por debajo de la registrada entre los mayores de 30 años, lo que confirma que el turismo joven no se limita a escapadas breves. Los alojamientos más elegidos son casas y departamentos alquilados, principalmente por razones de precio y ubicación.

La experiencia juvenil se estructura en torno a la sociabilidad, la vida nocturna y el uso intensivo del espacio urbano. Bares, cervecerías, salidas nocturnas y espectáculos musicales concentran mayor interés entre los jóvenes, mientras que la playa y el mar aparecen como un componente transversal compartido con todos los grupos etarios.

Ads

El estudio también concluye que no existen “dos Mar del Plata”. Jóvenes y adultos recorren los mismos espacios, utilizan los mismos servicios y coinciden en playas, centros comerciales y circuitos gastronómicos, aunque con ritmos, horarios y expectativas diferentes. La diferencia radica en la forma de vivir el destino y no en el destino en sí.

Puede interesarte

En términos de percepción, los jóvenes asocian principalmente a Mar del Plata con el mar, la costa y la experiencia compartida, mientras que los visitantes mayores destacan los circuitos urbanos tradicionales y el descanso. En ambos grupos, el nivel de satisfacción es muy alto: el 98% afirmó que volvería y recomendaría la ciudad.

Respecto de las demandas de mejora, seguridad, precios e higiene urbana aparecen como los principales aspectos a fortalecer. Las diferencias se observan en la intensidad de los reclamos: los jóvenes enfatizan la oferta de salidas nocturnas y el transporte público, mientras que los mayores de 30 mencionan con mayor frecuencia los problemas de tránsito y estacionamiento.

Ads

El informe concluye que comprender el turismo joven resulta clave para el diseño de políticas turísticas, la planificación urbana y las estrategias de promoción, no para segmentar y separar, sino para reconocer que en un mismo territorio conviven experiencias distintas.