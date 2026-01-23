El deterioro de las rutas nacionales volvió a encender las alarmas. Según un relevamiento elaborado por trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad y difundido por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), casi dos tercios de la red vial del país se encuentra en condiciones deficientes, una situación que se agrava mes a mes por la falta de mantenimiento y la paralización de obras.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el panorama es aún más delicado: solo el 36,8% de las rutas nacionales está en buen estado, mientras que el 51,7% presenta condiciones malas y otro 11,5% es regular. El contraste con otras provincias es marcado: en Córdoba apenas el 12% de las rutas está en mal estado; en Santa Fe, el 53,6%; en La Pampa, el 38,6%; y en San Luis, solo el 2,2%.

Desde Fepevina advirtieron que el abandono del mantenimiento preventivo fue reemplazado por bacheos precarios que apenas “administran el riesgo”, sin resolver los problemas estructurales. Con un presupuesto 75% menor al de 2023 y cerca de mil despidos, la situación se profundizó desde la asunción del presidente Javier Milei, según el informe.

Calzadas con fallas estructurales, baches profundos y deformaciones redujeron la velocidad promedio de circulación a unos 60 km/h, incrementando la siniestralidad vial y los costos logísticos, especialmente en corredores clave para la producción agropecuaria.

Rutas más comprometidas en Buenos Aires

Ruta Nacional 3

Es uno de los corredores más transitados y conflictivos. Entre Cañuelas y Azul, registra alta congestión y un 60% de tránsito pesado, con camiones que transportan granos, cemento y agregados pétreos. Circulan hasta 9.800 vehículos diarios en algunos tramos. Las obras permanecen paralizadas y el alto nivel de accidentes motivó reclamos y protestas vecinales, pese a que desde Nación se había minimizado inicialmente el deterioro.

Ruta Nacional 5

Une Luján con Santa Rosa (La Pampa) y presenta deterioros severos de la carpeta asfáltica, lo que impide superar velocidades promedio de 80 km/h. Alrededor del 30% del tránsito es pesado, y aunque hay avances parciales en la autopista entre Mercedes y Suipacha, intendentes y vecinos reclaman retomar las obras paralizadas.

Ruta Nacional 7

Entre Junín y Chacabuco, muestra un estado mixto: si bien el tramo principal fue transformado en autopista, persisten baches, falta de señalización, iluminación deficiente y colectoras deterioradas. Tras una serie de accidentes, el intendente de Chacabuco pidió a Nación que retome las obras y mejore la seguridad vial.

Ruta Nacional 33

Conecta zonas clave de producción en Buenos Aires y Santa Fe, pero atraviesa uno de los escenarios más críticos. El informe señala que el pavimento presenta deformaciones, “cráteres” y fallas estructurales profundas, por lo que no alcanza con bacheos superficiales. Los diagnósticos técnicos indican pérdida de la capacidad portante de la base, lo que exige una reconstrucción integral.

Desde Fepevina remarcaron que la situación se agrava por la paralización de contratos de mantenimiento y la subejecución del Impuesto a los Combustibles, que por ley debería destinarse a bacheo, conservación y señalización. Mientras tanto, los reclamos de vecinos e intendentes se multiplican, en un contexto de creciente riesgo vial sobre rutas estratégicas para el país.

Fuente: DIB