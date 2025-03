A pesar de décadas de progreso, las mujeres y niñas siguen representando el 44% de los nuevos diagnósticos de VIH a nivel mundial. Esta alarmante cifra pone de manifiesto cómo la violencia de género, las restricciones a los derechos reproductivos, la falta de acceso a servicios de salud, la desigualdad económica y las oportunidades educativas limitadas continúan profundizando las disparidades.



En Argentina, según los datos del último Boletín en Respuesta al VIH y las ITS, publicado en diciembre 2024, el 30% de los nuevos diagnósticos de VIH fue en mujeres CIS. En cuanto al porcentaje de casos notificados de sífilis, se observó que el 55,4% de ellos fue en mujeres, lo que representa una razón de 1,2 mujeres por cada varón.



El acceso insuficiente a productos de higiene menstrual y a una educación sexual y reproductiva integral agrava aún más la vulnerabilidad de millones de mujeres, afectando su dignidad, movilidad y oportunidades de desarrollo. La falta de estos recursos esenciales limita no solo su bienestar físico, sino también su capacidad para acceder a la educación y al empleo, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión.



Sobre esto, Natalia Haag, Directora Nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina destaca la importancia de la prevención, la educación y las políticas públicas para frenar el avance de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): “Las infecciones pueden afectar a mujeres de todas las edades y orientaciones sexuales; y muchas de ellas pueden no presentar síntomas al principio. Por lo que es clave realizar campañas de prevención y concientización que promuevan controles y chequeos para la detección temprana. Cabe resaltar que el tratamiento antirretroviral permite llevar una vida plena y saludable. Una persona con VIH en tratamiento efectivo y con carga viral indetectable NO transmite el virus (I=I), es por esto que se puede llevar un embarazo saludable con el tratamiento adecuado. El control médico y la medicación reducen casi a cero la posibilidad de transmisión al bebé”.

En América Latina y el Caribe, la situación se vuelve crítica con la alta incidencia de embarazos adolescentes y violencia sexual. La región registra la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes a nivel global, con aproximadamente 1,6 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años dando a luz cada año. Muchas de ellas carecen de información y acceso a métodos anticonceptivos, lo que refleja una urgencia en fortalecer la educación sexual y los servicios de salud para prevenir embarazos no planificados y nuevas infecciones por VIH.



"Las mujeres y las niñas merecen la posibilidad, el conocimiento y los recursos para tomar el control de su salud, su futuro y sus vidas", afirmó Loretta Wong, Subdirectora de Incidencia y Políticas Globales de AHF. "El cambio real requiere más que palabras: exige compromisos concretos, incluyendo la expansión del acceso a la prevención y el tratamiento del VIH, los servicios de salud sexual y reproductiva, y el empoderamiento económico. En este Día Internacional de la Mujer, AHF reafirma su promesa de garantizar que ninguna mujer o niña quede atrás”.