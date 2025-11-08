La temporada teatral de verano en Mar del Plata se prepara para recibir Fátima – Universal, la nueva producción de Pardo Producciones protagonizada por Fátima Flórez, con la presencia estelar de Marcelo Polino y la participación especial del grupo revelación del folklore Pampas Bravas. Tendrá su gran estreno el 26 de diciembre en el Teatro Roxy (San Luis 1750), con funciones de martes a domingos a las 21:30.

Ads

La puesta se destaca por su despliegue técnico y visual de última generación, una banda en vivo que acompañará cada cuadro y un cuerpo de bailarines de primer nivel. Esta superproducción combina humor, música, imitaciones y momentos de gran emoción, ofreciendo una experiencia integral que busca conmover y divertir por igual.

Con la impronta característica de Fátima Flórez, Fátima – Universal promete sorprender con nuevas interpretaciones, personajes y un formato escénico innovador. La artista, reconocida por su versatilidad y carisma, vuelve a Mar del Plata con una propuesta “para reír, disfrutar y también emocionarse, con una energía que contagia desde el primer minuto”.

Ads

Puede interesarte

Fátima – Universal se presenta entonces como una de las producciones más ambiciosas del verano marplatense, con un equipo artístico y técnico de primer nivel.

Ads