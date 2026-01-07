El escritor Eduardo Sacheri llegó a Mar del Plata en el marco de la segunda edición del Festival Pengüin Libros, un encuentro que para el autor de La pregunta de sus ojos es un momento “feliz” porque “comparado con una actriz o un músico, que ven a su público, lo escuchan, sienten lo que produce lo que hacen, los escritores no tenemos esa ventaja o ese placer”. Y eso, sumado a un ámbito como el de la Villa Victoria, donde “la literatura está sumamente presente, se genera una atmósfera muy especial”.

Sacheri es el encargado de abrir esta tarde el ciclo de entrevistas, que seguirá los martes a las 19:00 con autores como Ludovica Squirru Dari, Daniel Balmaceda, Viviana Rivero, Charlie López y Gabriela Exilart. “Uno siempre arranca hablando de lo más reciente, pero como afortunadamente son unos cuantos los libros y ha habido películas sobre algunos de ellos, tenemos un montón de cosas lindas para charlar”, adelantó el escritor en diálogo con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre MDP.

En la amplia producción de Sacheri, durante 2025 presentó Demasiado lejos y Qué quedará de nosotros, dos libros que abordan Malvinas desde un lugar diferente. “Se publicaron con muy pocos meses de diferencia las dos novelas porque, en mi cabeza, era una gran historia, una sola, que buscaba abarcar lo que fue la Guerra de Malvinas en Buenos Aires o en cualquier gran ciudad del continente y lo que fue la guerra en las propias islas. Finalmente, esas decisiones creativas que uno a veces toma me llevaron a decir: ‘No, un momento, es tan distinta la experiencia de unos argentinos y otros que van a ser dos novelas’”, comentó.

-¿Cómo se divide esa experiencia en los libros?

“Demasiado lejos” es la novela de nosotros, los civiles, por decirlo de algún modo: los que vivimos la guerra con mucho compromiso, pero desde muy lejos, desde nuestras ciudades. “Qué quedará de nosotros” es la guerra de los soldados: la guerra de las islas, del frío, del hambre, de las balas y de la gran tragedia que tuvieron que enfrentar esos soldados. Son dos novelas independientes.

-¿Qué tipo de historias cuentan?

Historias de personas comunes y corrientes. En “Qué quedará de nosotros” son tres soldados de infantería, conscriptos clase 62, acantonados cerca de Puerto Argentino, esperando la batalla contra los ingleses, que les toca en los últimos días de la guerra. En “Demasiado lejos” es la guerra vista desde un café cerca de Plaza de Mayo, desde las casas de las familias de esos combatientes, la gente de a pie en ese evento histórico que también nos atravesó de todas maneras. La historia no les sucede solo a los líderes o a la gente conocida: la historia nos pasa a todos. Y la Guerra de Malvinas también nos pasó a todos, a los que tenemos cierta edad, naturalmente.

-¿Qué tan importante es que los jóvenes se interesen por estas historias?

Creo que es importante que se enteren. La literatura es una invitación más amable que la del estudio; no la reemplaza, desde ya, como profe de historia no voy a decir lo contrario, hay que estudiar Historia. Pero a veces el arte es una invitación adicional, más amable, para acercarse a los grandes temas. La Guerra de Malvinas es uno de los grandes temas de la Argentina reciente, plagado de consecuencias. Fue uno de los últimos grandes hitos de la dictadura militar y una de las puertas que condujo a la restauración de la democracia. Los soldados más jóvenes de la guerra ya tienen más de 60 años. Quienes recordamos la guerra también estamos grandes. Me parece importante que forme parte de nuestros recuerdos colectivos, desde donde cada uno se quiera parar.

-¿Se habla poco de la guerra de Malvinas?

Creo que se habla poco porque es incómoda, y está bien que sea incómoda. Había un sentimiento muy fuerte de reivindicación de Malvinas, que sigue existiendo hoy, pero el desembarco se dio en el marco de la dictadura y significó para la dictadura un tubo de oxígeno político. Ese apoyo multitudinario les permitió a los militares sentir, durante unos meses, que tenían aire, oxígeno y futuro en el gobierno. Después les costó mucho retroceder en sus posiciones y la negociación con los británicos no se produjo. Independientemente de dónde se pare uno, es importante pensar el pasado, no para echar culpas, sino para hablar de los errores colectivos y darles lugar a los veteranos para tener espacios donde hablar, porque durante mucho tiempo no se habló de Malvinas y quienes la padecieron tampoco tenían con quién hablar. Eso fue muy dañino.

-¿Eso tuvo consecuencias sociales profundas?

Sí, para la salud y la integridad de cientos de argentinos que participaron directa o indirectamente de la guerra. Uno suele hablar del poco apoyo del Estado, pero también de la contención social, que es algo más intangible, pero forma parte de lo que les ocurrió a miles de argentinos. Hubo un silencio incómodo que no está bueno. No pretendo bajarle línea al lector. Decir ‘estos son los buenos, estos son los malos’. Es lo peor que le puede pasar al arte, cuando viene cargado de una moralidad determinada. Hoy, incluso con solo leer el título de un libro, mucha gente ya decide si está de acuerdo o no. En este caso, la propuesta son historias que van más allá de lo político. Mucho más allá. Ojalá te den ganas de seguir pensando en Malvinas, en lo que se te cante, pero seguir pensando.

PASIONES

Para Sacheri, que ha escrito incontable cantidad de relatos vinculados con el fútbol y su presencia en la sociedad argentina, seguramente haya una relación entre la pasión que despierta el deporte y la forma en que se aborda la Guerra de Malvinas. “Me llama la atención y lo advierto como algo que va más allá de la guerra y de su resultado. Ese silencio del que hablé no es Malvinas. Malvinas está muy presente y, junto con la Selección Argentina, es uno de los últimos vestigios de identidad colectiva”, reconoció.

Para el autor, ambos asuntos “se juntan” y eso se vio, según su punto de vista, en el Mundial de Qatar, “en ese cantito que hablaba de Diego, de Messi y de los pibes de Malvinas. Son dos cosas que, en una sociedad tan poco dispuesta a compartir, se defienden y se comparten. Y creo que eso, por lo menos, merece que nos detengamos a pensarlo”.

-¿Cuánto de esta pasión puede opacarse con todo lo que viene hablándose de la AFA?

Supongo que cada hincha responderá de modos diferentes. Mi sensación es que la pasión, ese amor ingenuo, casi infantil en el mejor de los sentidos que tenemos por nuestros clubes no cambia, y de eso se aprovechan los corruptos. Nuestro amor nos expone. Nos deja inermes. Yo ya estoy pendiente del 23 de enero y del debut de Independiente en un nuevo torneo. Y en ese momento no me voy a detener en que el torneo de 30 equipos es inviable, que los arbitrajes son en numerosos casos absolutamente viciados de nulidad, y ni hablar de una serie de dirigentes indefendibles. Toda esta bola de nieve que se ha ido armando con respecto a los desaguisados de los dirigentes nace de la indignación de los hinchas. Los dirigentes no se indignaron con ese título inventado a Central. Cuando vuelva a rodar la pelotita cada uno volverá a su amor, a su camiseta, a volver a sentirse un chiquilín. Ojalá cambie, pero hay tantos intereses creados…