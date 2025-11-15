Por Marcelo Gobello

El show promete un recorrido por los grandes clásicos de su carrera junto a nuevas canciones cargadas de emoción y romanticismo, en un esperado reencuentro del artista con el público marplatense.

Dueño de una de las voces más románticas y reconocibles del mundo hispano, Dyango se ha ganado desde hace décadas el cariño del público argentino, país con el que mantiene un lazo entrañable.

Sus baladas —marcadas por el amor, la nostalgia y la pasión— se convirtieron en parte esencial de la memoria sentimental de varias generaciones. Temas como “Corazón mágico”, “Compasión”, “Esta noche quiero brandy”, “Cuando quieras, donde quieras”, “Por volverte a ver” o “El primer beso” son solo algunos de los grandes éxitos que consolidaron su figura como uno de los intérpretes más queridos de la canción romántica en español.

Más allá de su repertorio melódico, Dyango siempre expresó su profundo amor por el tango argentino, un género que abordó con respeto y sentimiento en varios de sus discos.

Fanático del "Polaco" Roberto Goyeneche, grabó versiones memorables de clásicos como “Nostalgias” o “El día que me quieras”, colaboró con grandes figuras del género y siempre destacó la influencia que el tango tuvo en su forma de cantar. “El tango tiene el alma del amor y del dolor, y eso es lo que yo intento transmitir cuando canto”, afirmó en más de una ocasión.

Pocos recuerdan, sin embargo, que la primera visita de Dyango a Mar del Plata se dio hace más de medio siglo, en un contexto cinematográfico: fue en 1970, durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cuando el artista llegó invitado a la ciudad por haber sido protagonista del film “El mundo es de los jóvenes”, dirigido por Julio Porter.

La película, típica comedia de la época de tono musical y juvenil, contaba también con una jovencísima Susana Giménez, quien por entonces vivía un boom de popularidad gracias a una famosa publicidad televisiva, además de las participaciones de Ginamaría Hidalgo y Alberto Fernández de Rosa. Aquel debut cinematográfico marcó el primer acercamiento de Dyango a la ciudad y a la Argentina, vínculo que años después se transformaría en una relación artística y emocional indestructible.

Hoy, con más de 50 años de carrera, una extensa discografía y que ha vendido mas de 20 millones de álbumes en todo el mundo y más de 50 Discos de Oro y 40 de Platino, Dyango continúa recorriendo los escenarios con la misma pasión y elegancia de siempre.

Su nuevo tour, “Su Amigo Dyango”, celebra no solo una trayectoria impecable sino también el reencuentro con ese público fiel que lo acompañó a lo largo de toda su vida artística.

El recital del domingo 23 de noviembre en Mar del Plata comenzará a las 21:00 horas, en San Luis 1750 y promete ser una noche única de emoción, recuerdos y canciones eternas, con el inconfundible sello de “Su Amigo Dyango”.