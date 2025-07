El debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025 dejó una preocupación que va más allá del resultado: Nicolás Figal y Ander Herrera, dos piezas clave en la estructura de Miguel Ángel Russo, recibieron durísimas sanciones tras sus expulsiones ante Benfica y se perderán los próximos cuatro partidos del certamen, en caso de que el equipo siga avanzando.

Figal vio la tarjeta roja directa en el tramo final del encuentro tras una violenta infracción sobre Florentino Luís, cuando intentaba cortar una contra del equipo portugués. Pero lo que parecía una fecha de suspensión habitual derivó en una sanción de cuatro partidos por parte del tribunal disciplinario, al considerar que hubo "conducta violenta" en su accionar.

El caso de Herrera fue todavía más llamativo: el mediocampista español, que había ingresado en el complemento y luego salido por una molestia muscular, fue expulsado desde el banco por protestar de forma airada al árbitro mexicano César Ramos. La sanción también fue de cuatro fechas, algo que causó fuerte sorpresa en el cuerpo técnico y la dirigencia.

Desde el entorno del club trascendió un fuerte malestar por lo que consideran un "castigo excesivo" en ambos casos. "No midieron con la misma vara a otros equipos", deslizó una fuente cercana al plantel en declaraciones off the record.

Las sanciones llegan en un momento sensible: Boca enfrentará este viernes al Bayern Múnich por la segunda fecha del Grupo A, en un partido clave para definir su futuro en el torneo. Sin Figal en la zaga y sin Herrera como posible alternativa en el mediocampo, Miguel Russo deberá rearmar su esquema de juego.

Con estas bajas confirmadas, Lautaro Di Lollo aparece como la primera opción para reemplazar a Figal en la defensa, mientras que Tomás Belmonte tomaría el lugar de Herrera en la mitad de la cancha.

El club no apelará la sanción, por tratarse de una instancia sin revisión directa, pero tomó nota de lo sucedido y aguarda que no se repitan fallos de este tenor en lo que resta de la competencia.