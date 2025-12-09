La Delegación de Batán informó que durante los últimos 30 días se repararon 84 cuadras y se realizaron tareas de mantenimiento integral en espacios públicos de distintos barrios de Batán. Los trabajos incluyeron engranzado y reparación de calles, limpieza de microbasurales, retiro de restos de poda y corte de césped en plazas y establecimientos comunitarios.

Los equipos de vialidad llevaron adelante tareas de engranzado y reparación en las calles 238 de Autódromo, Ignacio Olan y Lobería de Parque Palermo, Zorzal, Chingolo entre Tijereta y Torcaza, Hornero, Cachirla, Gaviota y Perdiz de Colina Alegre, así como en las calles 45, 37, 47 y 167 de Batán, y en las calles 5, 34 y 9 de Estación Chapadmalal.

En paralelo, agentes municipales limpiaron canaletas y microbasurales en Héroes de Malvinas y Las Charitas, además de intervenir en las calles 27, 56 y 35. También retiraron restos de poda en más de 40 domicilios.

Los equipos de espacios verdes realizaron corte de césped y mantenimiento en la bicisenda de Ruta 88 y sus banquinas, en las plazas de los barrios El Morrito y Las Lomas, Martín Miguel de Güemes, Central de Batán, 12 de Octubre y Carlos Gardel.

Asimismo, trabajaron en la plazoleta de la Amistad, el Skatepark, los Jardines de Infantes N°4, N°27 y N°946, el Centro de Salud de El Boquerón, las escuelas N°7 y N°509, la Escuela Municipal de Formación Profesional N°7, el monumento al Ciclista y la Casa del Niño La Ardillita.

