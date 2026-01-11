El Accidente Cerebrovascular (ACV) continúa siendo uno de los temas que más atención requieren de la asistencia pública y privada. En ese sentido, la secretaria de Salud de la Municipalidad, Viviana Bernabei, informó que “en el marco de las prestaciones de gestión prehospitalaria vinculadas a las políticas públicas de atención se registraron 148 eventos” durante 2025.

En cuanto al tipo de intervención que se realizó, la funcionaria detalló que “el 37% tuvo como destino de derivación el Hospital Interzonal, y el 40% de esas derivaciones se concentró en la franja horaria comprendida entre las 11:00 y las 18:00”.

“Asimismo, el 92% de los casos de ACV trasladados no requirió procesos de rederivación durante la gestión prehospitalaria”, informó Bernabei y con eso quiso destacar “el abordaje inicial y la adecuada articulación del sistema de emergencias”.

Estos datos de la atención sanitaria a través del SAME, se recuerda que el Sistema de Atención Médica de Emergencia registró durante 2025 un total de 11.236 intervenciones, lo que representó un incremento del 12,36% en comparación con el año 2024.

En este contexto, recordaron que ante accidentes de tránsito o emergencias médicas en la vía pública, los vecinos deben comunicarse de inmediato al 107, aportando datos precisos para optimizar la asistencia. Para más información, se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/sameinstitucional.

