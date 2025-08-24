El equipo femenino de Aldosivi cayó 4-0 ante Comunicaciones en el marco de la decimocuarta fecha de la Primera B.

Ads

El conjunto dirigido por Marcelo Rodríguez formó con: Katja Velardez; Fátima Viacava, Sol Cassarino, Milagros Buresta, Laura Ghiglione; Lorena Cortadi, Griselda Garro, Ailen Camacho; Morena Larea, Valentina Fernández y Delfina Moran.

El primer tiempo fue un tramo parejo y la diferencia de las locales fue apenas de un gol gracias al tanto de Marisol Otazú a los 12 minutos.

Ads

En el amanecer del complemento, Yanina Capdepon amplió la diferencia al minuto, luego a los 27’ la misma jugadora estampó el 3-0 y a los 32’ convirtió el tercero para su cuenta personal y el 4-0 definitivo.

Puede interesarte

El próximo fin de semana, serán locales frente a San Miguel en la primera de las últimas cuatro jornadas de la fase regular.

Ads