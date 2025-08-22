El reconocido Dúo Karma desembarcará en Mar del Plata con una propuesta artística pensada “para toda la familia”. La cita será el próximo domingo 24 de agosto a las 17.30 en el Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany, donde el público podrá disfrutar de un espectáculo que trasciende géneros y cruza diversos lenguajes expresivos.

Ads

La agrupación, creada en 1999 en Cuba e integrada por Xóchitl Galán y Fito Hernández, invita a sumergirse en un universo creativo que combina música en vivo, proyecciones, textos e ilustraciones. Con más de 25 años de trayectoria, el dúo ha editado seis discos, siete libros y más de quince videoclips, recorriendo escenarios de Argentina, España, México, Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay y su país natal.

Puede interesarte

A lo largo de su carrera, han sido distinguidos en certámenes internacionales como los Premios Gardel, los Premios CUBADISCO, los Premios Lucas al videoclip cubano y los reconocimientos de Alija.

Ads

Además, han compartido escenario con importantes artistas de distintos países. En ese camino, Fito Hernández fue nominado a los Latin Grammy como productor del disco Otra vuelta al sol del grupo colombiano Cantoalegre, mientras que Xóchitl Galán recibió el Premio CUBADISCO por su labor como ilustradora en el diseño del LibroDisco Firmamento.

Las entradas para la función ya se encuentran a la venta a través del sistema Plateanet.

Ads