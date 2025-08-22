Dúo Karma se presenta en Mar del Plata con un espectáculo para toda la familia
El dúo cubano integrado por Xóchitl Galán y Fito Hernández llegará el domingo 24 de agosto al Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany, con un show que combina música, literatura e imágenes. Las entradas ya están disponibles en Plateanet.
El reconocido Dúo Karma desembarcará en Mar del Plata con una propuesta artística pensada “para toda la familia”. La cita será el próximo domingo 24 de agosto a las 17.30 en el Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany, donde el público podrá disfrutar de un espectáculo que trasciende géneros y cruza diversos lenguajes expresivos.
La agrupación, creada en 1999 en Cuba e integrada por Xóchitl Galán y Fito Hernández, invita a sumergirse en un universo creativo que combina música en vivo, proyecciones, textos e ilustraciones. Con más de 25 años de trayectoria, el dúo ha editado seis discos, siete libros y más de quince videoclips, recorriendo escenarios de Argentina, España, México, Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay y su país natal.
A lo largo de su carrera, han sido distinguidos en certámenes internacionales como los Premios Gardel, los Premios CUBADISCO, los Premios Lucas al videoclip cubano y los reconocimientos de Alija.
Además, han compartido escenario con importantes artistas de distintos países. En ese camino, Fito Hernández fue nominado a los Latin Grammy como productor del disco Otra vuelta al sol del grupo colombiano Cantoalegre, mientras que Xóchitl Galán recibió el Premio CUBADISCO por su labor como ilustradora en el diseño del LibroDisco Firmamento.
Las entradas para la función ya se encuentran a la venta a través del sistema Plateanet.
