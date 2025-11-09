Los días viernes 7 y sábado 8 de noviembre, Dua Lipa deslumbró en el Estadio River Plate con dos noches históricas de su gira Radical Optimism Tour, ante más de 150 mil personas que agotaron las entradas.

La artista británica repasó sus grandes éxitos como Training Season, Levitating, New Rules y Houdini, en un show que combinó una puesta escénica impactante, coreografías impecables y una conexión única con el público argentino.

Uno de los momentos más comentados del fin de semana fue cuando Dua Lipa sorprendió al interpretar “Tu misterioso alguien” de Miranda!, homenajeando al pop argentino y generando una ovación total entre los asistentes.

La elección del tema fue incluida dentro de su setlist como parte especial de ambas noches, reafirmando su cariño por el país y su conexión con los fans locales. Con estas presentaciones, Dua Lipa cerró su paso por Buenos Aires dejando una huella imborrable y consolidando uno de los espectáculos más multitudinarios del año.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DQ13XCyDoGA/

