Como se volvió una rutina en Mar del Plata, dos motochorros asaltaron esta noche a un joven de 22 años cuando paseaba a sus perras en Santa Fe entre Quintana y Matheu, en el barrio Chauvín. No pudieron ser detenidos por las autoridades.



El hecho ocurrió cerca de las 20:30, cuando la víctima paseaba junto a sus mascotas por la calle Santa Fe y luego de cruzar por Quintana, escucha que se aproxima una moto y al darse vuelta, dos sujetos lo acorralaron y le exigieron su celular.

Si bien los delincuentes no le exhibieron ningún arma de fuego, la propia desesperación y ausencia de testigos en la calle lo llevaron a entregar su teléfono, sin imponer resistencia alguna. Una vez con el celular, se dieron a la fuga.

De acuerdo a la información que recopiló El Marplatense, uno de los malvivientes vestía un buzo azul y estaba encapuchado, únicamente dejando ver sus ojos. Además, el vehículo se trataría de una “cilindrada 110 roja y blanca”, según denunciaron.

Por otro lado, los vecinos indicaron que la zona se encuentra cada vez más complicada en materia de inseguridad e insisten en un refuerzo de personal policial.

