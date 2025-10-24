Personal de la Subcomisaría Casino procedió a la aprehensión de dos jóvenes de 14 y 15 años, imputados por el robo de una cadena de oro con dije de delfín. El hecho ocurrió en pleno centro, donde los menores sustrajeron la joya a la víctima, una mujer de 34.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Luro e Independencia, lugar en el que curiosamente fueron detenidos los jóvenes cuando intentaban vender otro dije dorado con forma de cruz.

Marcelo Yáñez Urrutia, a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, tomó conocimiento del incidente y dispuso las actuaciones bajo la carátula de “robo”.

Los sujetos fueron trasladados al Centro Especializado de Aprehensión, mientras que se logró el secuestro de los elementos robados.

