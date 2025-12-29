Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron aprehendidos durante la noche de este miércoles luego de protagonizar una persecución policial al evadir un control vehicular y resistirse a la autoridad en el centro de Mar del Plata.

El hecho se inició en la intersección de avenida Luro y La Rioja, donde personal de la Comisaría Primera, junto a efectivos de la Prefectura Naval Argentina, realizaba un control de rutina. Allí, los imputados circulaban a bordo de una motocicleta Honda CG 150 Titan de color negro y, al ser interceptados, hicieron caso omiso a las indicaciones y emprendieron la fuga.

Tras una breve persecución, el operativo culminó en avenida Colón y Wilde, donde ambos jóvenes cayeron del rodado y fueron reducidos por el personal interviniente. Como consecuencia de la caída, el imputado de 19 años debió recibir asistencia médica en el lugar por parte de una ambulancia del SAME, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, quien dispuso que ambos masculinos sean notificados de la formación de causa por el delito de resistencia a la autoridad y trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán para su alojamiento. La motocicleta fue secuestrada de manera preventiva.

