Durante un operativo de patrullaje, personal de la Comisaría Tercera detuvo a dos jóvenes de 17 y 18 años en la zona del asentamiento ubicado en Magallanes y Pescadores.

Según informaron fuentes policiales, al intentar ser identificados por los efectivos, ambos intentaron darse a la fuga hacia el interior del asentamiento, pero fueron rápidamente reducidos y aprehendidos.

En poder del menor de 17 años se secuestró un revólver calibre .32 marca Italo Gra con municiones en sus alveolos, mientras que al joven de 18 años se le incautaron siete envoltorios con clorhidrato de cocaína (con un peso total de 4,5 gramos), tres municiones calibre 2.65, un teléfono celular y $48.800 en efectivo.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, a cargo del doctor Carlos Russo, que dispuso la formación de causa por “Portación de arma de fuego de uso civil” y el traslado del menor al Centro de Admisión y Derivación (CEA).

Asimismo, tomó intervención la UFI de Estupefacientes, que ordenó la notificación del imputado mayor de edad por infracción a la Ley 23.737 con fines de comercialización, y su posterior libertad de acuerdo al artículo 161 del Código Procesal Penal Bonaerense.

Las actuaciones fueron comunicadas a la Defensoría y al Juzgado de Garantías del Menor correspondientes.

