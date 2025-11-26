Efectivos del Comando de Patrullas detuvieron a un hombre de 27 años y una mujer de 23, acusados de intentar robar dos vehículos en distintos sectores de Mar del Plata. La investigación quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro.

El primer episodio ocurrió en una vivienda de Vieytes al 3400. Allí, un hombre de 43 años llamó al 911 luego de ver a un sujeto dentro del patio delantero, forzando la reja e intentando llevarse su Volkswagen Gol Country azul. Al ser descubierto, el intruso escapó, dejando en la vereda un par de ojotas femeninas.

Minutos más tarde ingresó un segundo llamado a la central de emergencias: esta vez desde 20 de Septiembre y Larrea. Una mujer de 51 años denunció que su Renault Twingo verde tenía la cerradura dañada y el interior revuelto, aunque no constató faltantes.

Con las descripciones aportadas por ambas víctimas, los uniformados realizaron un rastrillaje por la zona y lograron interceptar en 20 de Septiembre y Vieytes a un hombre y una mujer que coincidían plenamente con las características señaladas. Al identificar a la joven, notaron que estaba descalza, mientras que ambas personas llevaban un destornillador entre sus pertenencias.

Tras informar la situación, la fiscal Baqueiro dispuso que los dos aprehendidos fueran notificados de la formación de causa por robo en grado de tentativa en dos hechos, y trasladados luego al Palacio de Tribunales.

