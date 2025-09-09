En la noche del lunes, personal del Comando de Patrullas aprehendió a dos hombres de 24 y 45 años acusados de amenazas agravadas con el uso de armas blancas en un domicilio ubicado en Gutemberg Bis al 7000. La intervención estuvo a cargo del fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus.

Según la denuncia, ambos sujetos se presentaron en la vivienda de un hombre de 37 años acusándolo de haber usurpado el inmueble, cuando en realidad este había sido vendido legalmente por la madre del imputado más joven. En medio de la discusión, los agresores lo amenazaron de muerte, blandieron cuchillos de manera intimidatoria y dañaron una ventana del domicilio. La víctima se defendió con un caño en forma de “L”, lo que derivó en una confrontación que terminó con lesiones: el joven de 24 años sufrió un corte en el cuero cabelludo y el mayor de 45 años una contusión en el ojo izquierdo.

Ambos imputados fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) por personal del SAME para recibir curaciones, permaneciendo lúcidos y conscientes. En el lugar se secuestraron las armas utilizadas: un caño en forma de “L” y dos cuchillas.

Tras la comunicación con el fiscal Layus, se dispuso que los dos aprehendidos fueran notificados de la formación de causa y luego trasladados a sede judicial.

