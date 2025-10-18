Este mediodía, integrantes del grupo de motociclistas Hells Angels protagonizaron una violenta pelea en la intersección de Avenida 44 y 26, en pleno centro de La Plata, dejando al menos dos personas heridas. El enfrentamiento escaló rápidamente a una batalla campal que incluyó corridas, golpes, cuchillazos y disparos al aire, generando pánico entre vecinos y comerciantes.

Testigos presenciales relataron que los implicados se agredieron de manera sorpresiva, lo que provocó una escalada inmediata del conflicto. Videos capturados por transeúntes muestran a los agresores portando armas de fuego y cuchillos, mientras se desplazaban en motocicletas, una táctica no detectada previamente en los operativos policiales de la semana.

Horas antes se había registrado otro episodio de violencia frente a la Gobernación bonaerense, donde cuidacoches -conocidos como “trapitos”- y repartidores resultaron víctimas de una pelea similar.

Hasta el momento, no se reportan detenidos. La policía mantiene un operativo activo en Avenida 44 entre las calles 26 y 27, con el tránsito cortado para permitir a los peritos y efectivos reconstruir la secuencia de los sucesos y capturar a los responsables.

Las autoridades judiciales analizan las cámaras de seguridad de la zona para verificar si los episodios están conectados y si se trata de una disputa interna dentro de los Hells Angels o de un nuevo conflicto entre bandas en La Plata.

Fuente: con información de DIB