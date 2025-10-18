Dos heridos tras una violenta pelea de los Hells Angels en La Plata
El enfrentamiento escaló rápidamente a una batalla campal que incluyó corridas, golpes, cuchillazos y disparos al aire.
El enfrentamiento escaló rápidamente a una batalla campal que incluyó corridas, golpes, cuchillazos y disparos al aire.
Ocurrió en una fiesta municipal en la ciudad de Solingen, en el oeste del país europeo. Además hay cinco personas gravemente heridas.
Sucedió en el barrio Ameghino. La pelea comenzó debido a que el agresor de 68 años había empujado a su pareja, la madre del joven.