Un accidente vehicular se registró este lunes, en una curva pronunciada del Camino San Francisco, en cercanías de la Ruta Provincial 88, en la localidad de Batán.

Por causas que se investigan, un Chevrolet Corsa protagonizó un despiste, quedando con dos ocupantes atrapados en su interior. Hasta el lugar acudió personal del Cuartel de Bomberos de Batán, que trabajó con una autobomba para asistir a las víctimas.

Cerca de las 13:20, los efectivos lograron extraer a ambos ocupantes, un hombre y una mujer embarazada, quienes se encontraban conscientes. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancias del SAME al Hospital Regional de Mar del Plata para su evaluación médica.

Intervinieron dos ambulancias en el operativo y se investigan las circunstancias que provocaron el siniestro.

