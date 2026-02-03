Dos detenidos tras el robo de una moto: secuestraron una réplica calibre 9 mm
La Policía recuperó el vehículo y secuestró una réplica de arma de fuego. Dos hombres de 37 y 34 años fueron detenidos.
El episodio se inició cerca de las 23, cuando personal policial advirtió una agresión a un joven en la intersección de avenida Colón y Armenia.
La víctima, de 25 años, denunció que minutos antes le habían robado su motovehículo, una Mundial 110 cc de color gris, en la zona de calle Bradley al 600.
A partir del relato, los efectivos iniciaron un seguimiento a pie de uno de los sospechosos, quien fue interceptado en avenida Arturo Alió y Falucho. En el procedimiento también fue detenido un segundo hombre, presuntamente vinculado al hecho.
Durante el operativo, la Policía recuperó la motocicleta sustraída y secuestró una réplica de pistola calibre 9 milímetros. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso el traslado de ambos detenidos a la Unidad Penal N° 44.
