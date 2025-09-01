El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando se activó la alarma de “Indumentaria Vitha”, en Rivadavia al 2900. Al llegar, efectivos de la Comisaría Primera constataron la rotura de una vidriera y la sustracción de varias prendas.

Con el apoyo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y del Comando de Patrullas, los uniformados siguieron a los sospechosos, quienes en su huida ingresaron a un departamento en calle Moreno al 3300, propiedad de un familiar de uno de ellos, donde intentaron ocultar lo robado.

Finalmente, los policías lograron aprehender a ambos sujetos y recuperar las prendas sustraídas: tres camperas de abrigo y un tapado de paño, que fueron restituidos a la víctima.

La fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, dispuso que los detenidos fueran notificados de la formación de causa por el delito de robo y trasladados a primera audiencia en sede judicial.

