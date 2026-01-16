Dos hombres de 37 y 34 años fueron aprehendidos este mediodía en la zona céntrica de Mar del Plata por personal del Comando de Patrullas, luego de protagonizar disturbios y confrontaciones en la vía pública.

El hecho ocurrió en 9 de Julio entre La Rioja e Yrigoyen, donde efectivos policiales fueron comisionados tras un llamado que alertaba sobre un grupo de personas generando disturbios en el lugar.

Al arribar, el personal constató que los hombres se encontraban confrontando con una mujer, provocando alteraciones al orden público. Al intentar ser identificados, ambos adoptaron una actitud reticente, negándose a acatar las órdenes impartidas por los efectivos.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de ambos sujetos y se labraron actuaciones, con intervención del Juzgado Correccional N°4. Además, por disposición judicial, se ordenó la realización de las actuaciones contravencionales correspondientes y la posterior libertad de los imputados bajo caución juratoria.

