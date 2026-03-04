Dos personas fueron detenidas en la localidad de Santa Teresita en el marco de una investigación por narcomenudeo llevada adelante por la Policía Federal Argentina, en un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La causa se inició en enero, a partir de una orden judicial emitida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 de Dolores, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro, que solicitó a la División Unidad Operativa Federal Pinamar investigar presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes en esa ciudad balnearia.

Bajo la supervisión de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes, los efectivos realizaron tareas de inteligencia, seguimiento y análisis de información, logrando determinar que al menos cuatro inmuebles -entre ellos un local comercial- eran utilizados por los sospechosos como puntos de acopio, fraccionamiento y venta de drogas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo del juez David Leopoldo Mancinelli, ordenó una serie de allanamientos que culminaron con la detención de los dos investigados: un ciudadano argentino y otro de nacionalidad ucraniana, ambos mayores de edad.

Durante los procedimientos se secuestraron más de seis kilos de marihuana, varias dosis de clorhidrato de cocaína, hongos alucinógenos, un fusil semiautomático calibre 22, dos pistolas calibres 9 mm y 22, municiones de distintos calibres, 1.200.000 pesos en efectivo, 3.200 dólares, cinco teléfonos celulares, balanzas de precisión y documentación de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia acusados de infringir la Ley de Drogas, mientras continúa la investigación para determinar si existen otros involucrados en la red de comercialización.