Dos personas fueron aprehendidas por tentativa de robo en instalaciones de una Compañía de Seguros ubicada en la zona del macrocentro marplatense. Un llamado al 911 permitió la intervención de personal de la Comisaría Primer, que atrapó a los malhechores.

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El hecho se registró en el edificio de Seguros Galeno, ubicado en España entre Colón y Bolívar, donde quedaron imputados un hombre de 27 años y una mujer de 42. Al llegar la Policía, intentaban sustraer electrodomésticos y mobiliario, luego de violentar una reja y una ventana para ingresar al lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron los elementos involucrados, que serán restituidos a un representante del comercio, informaron fuentes policiales.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por tentativa de robo, el traslado del hombre a la Unidad Penal N°44 y de la mujer a la Unidad Penal N°50.

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