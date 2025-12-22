Dos delincuentes quisieron robar la recaudación de un frigorífico: uno fue reducido por los propios empleados
Ocurrió cuando la mujer encargada de llevarse la plata del lugar llegaba a su trabajo en el Frigorífico 90. Uno de los delincuentes escapó.
Un intento de robo se registró este lunes cuando una mujer de 82 años fue sorprendida por dos delincuentes mientras llegaba a su lugar de trabajo, el Frigorífico 90, ubicado en Arturo Alió al 15.377. La víctima trasladaba dinero correspondiente a la recaudación de una sucursal cuando fue abordada por los atacantes.
Según informaron fuentes policiales, los ladrones se movilizaban en una moto Honda Wave 110 cc de color blanco. Al llegar al lugar, el acompañante descendió del rodado, exhibió un arma de fuego y trató de sustraerle el dinero a la mujer, generando un momento de extrema tensión.
La situación cambió gracias a la rápida reacción de compañeros de trabajo de la víctima, quienes acudieron en su auxilio al advertir lo que estaba ocurriendo. Ante la resistencia y la intervención de los empleados, uno de los delincuentes logró escapar del lugar.
Sin embargo, el otro asaltante, un joven de 21 años, fue retenido y reducido por el personal del frigorífico hasta la llegada de la policía. En el lugar también fue secuestrada la moto en la que se trasladaban, que no tenía dominio colocado.
El hecho fue caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego no secuestrada en grado de tentativa. Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Dra. Sánchez, quien dispuso la aprehensión del imputado.
El detenido fue trasladado y alojado en la Unidad Penal N°44, mientras que se continúa con la investigación para dar con el segundo sospechoso que logró darse a la fuga. El episodio generó conmoción entre los trabajadores y vecinos de la zona, especialmente por la edad de la víctima.
