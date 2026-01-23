El Concejo Deliberante declaró de interés la destacada trayectoria artística a nivel nacional e internacional de Agustín Lucio Galbán y Valentino Galbán, dos bailarines de trayectoria nacional e internacional que se presentaron en ciudades como Londres, Nueva Delhi, Abu Dhabi, Dubái, Madrid, Barcelona, Valencia, Malta y distintas localidades de Turquía.

Tras recibir las distinciones, los homenajeados agradecieron el reconocimiento: “Muchas gracias a todos. Gracias a mis papás y mis hermanos, por apoyarnos y alentarnos siempre a intentarlo y tratar de superarnos. Es increíble trabajar de lo que amás y encima compartirlo con tu hermano”.

La trayectoria de Agustín y Valentino Galbán comenzó en 2019 en el estudio NovoArs, donde iniciaron su formación en danza, y se consolidó en la academia Extreme Dance, donde intensificaron su entrenamiento. Participaron en diversas producciones teatrales en Mar del Plata como La Revista, El Gran Varieté, Bubu y Herméticas.

En 2023 fueron contratados por la empresa Seans Organization para presentarse en hoteles de Antalya, Turquía, y mantuvieron además un contrato artístico con Warner Bros en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos. A lo largo de su carrera se presentaron en ciudades como Londres, Nueva Delhi, Abu Dhabi, Dubái, Madrid, Barcelona, Valencia, Malta y distintas localidades de Turquía.

La distinción fue impulsada por el edil Ariel Martínez Bordaisco. Del encuentro participaron el director de Cultura, Francisco Taverna, en representación del intendente Agustín Neme, las concejales Gabriela Azcoitía y Vilma Baragiola, además de familiares, amigos y colegas de los bailarines.

