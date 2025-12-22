Dos hombres de 33 y 19 años fueron aprehendidos este martes por la mañana tras ser sorprendidos mientras robaban elementos del interior de una camioneta estacionada en el centro de la ciudad.

Ads

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría Primera intervino a partir de una alerta del 911. Según se informó, operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo observaron a los sospechosos en la intersección de avenida Luro y La Rioja: el más joven ingresó por la ventana a una camioneta Dodge RAM negra y sustrajo un objeto del interior, mientras que el otro individuo permanecía en el lugar cumpliendo el rol de “campana”.

Tras el seguimiento, los efectivos lograron interceptar a ambos sujetos en San Martín e Hipólito Yrigoyen, donde procedieron a su aprehensión. Durante el operativo se incautaron las prendas que vestían al momento del hecho y una caja de herramientas manuales, hallada entre el lugar del robo y el sitio de la detención.

Ads

La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, quien dispuso la aprehensión de los imputados, la notificación de la formación de causa por el delito de robo, la restitución de los elementos sustraídos a la víctima y el posterior traslado de los detenidos a sede tribunalicia.

Puede interesarte

Ads