Dos adolescentes de 16 y 15 años fueron aprehendidos este lunes en Mar del Plata, acusados de robo en grado de tentativa en perjuicio de un menor de 13 años, a quien habrían amenazado con un arma blanca para sustraerle pertenencias.

El hecho ocurrió en la zona de Playa Bristol, donde la víctima fue abordada por los imputados, quienes la habrían amedrentado con un cuchillo para quitarle una gorra con visera celeste y rosa y un par de ojotas tipo sandalias. Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga.

A partir de un rápido accionar del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Subcomisaría Casino, se inició una breve persecución a pie que permitió la aprehensión de uno de los jóvenes en Plaza Colón, mientras que el segundo fue interceptado en la intersección de Lamadrid y Almirante Brown. En poder de este último se secuestraron los elementos sustraídos, además de un cuchillo de mango negro de 18 centímetros.

Por el hecho tomó intervención la FRPJ N° 4, a cargo del Dr. Carlos Russo, quien dispuso que se labren actuaciones por robo en grado de tentativa y se establezca una nueva comunicación en horas de la noche para definir las medidas a adoptar respecto de los adolescentes involucrados.

