La final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes se jugará el sábado 13 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, escenario que se ha convertido en sede habitual de definiciones del fútbol argentino.

El partido definirá al segundo campeón de liga de la temporada en la LPF y también al segundo clasificado para el Trofeo de Campeones 2025, donde ya espera Platense como ganador del Apertura.

El estadio santiagueño tiene un historial cargado de finales: allí se disputaron definiciones de Supercopa, Copa Argentina, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones. En ese mismo escenario, Estudiantes ya levantó dos títulos recientes frente a Vélez (Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024), mientras que Racing sufrió una dura derrota en la Supercopa 2019.

Una semana después, el sábado 20, se jugará el Trofeo de Campeones en el Estadio Unico de San Nicolás, donde Platense enfrentará al ganador de Racing vs. Estudiantes.

